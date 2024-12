Pepe Mujica quiere ser enterrado junto a su perra Manuela

La perrita que adoptó el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, se llamaba Manuela y murió a los 22 años el 7 de junio de 2018. A pesar del tiempo transcurrido, él no la olvida y quiere ser enterrado con ella.

En una larga entrevista con CNN, en la chacra en la que vive, Mujica -de 89 años- expresó su deseo.

El expresidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica, ha manifestado públicamente que desea que sus restos sean colocados junto a los de Manuela, una de sus mascotas preferidas.

"¿Cómo está su perra Manuela, una de sus mascotas preferidas? ¿Cómo está doña Manuela?", preguntó el periodista de CNN, quien al parecer no recordó el fallecimiento de Manuela, a pesar de que se publicó en medios de Uruguay y de diversas partes del mundo.

Imagen

"Está muerta", respondió Mujica. "Vivió 22 años, lo que es un récord para un perro. Está enterrada abajo de una secoya", agregó.

Mujica contó hace años que la integrante "más fiel" que tuvo durante su gobierno estaba coja por un accidente doméstico: la perrita se cruzó cuando él manejaba un tractor y la atropelló casualmente.

Topolansky, esposa del exguerrillero, detalló que en 2014, Manuela se "peleó con unos perros" que la "corrieron", por lo que el animal terminó debajo de una de las partes del tractor sin que Mujica pudiera reaccionar.

"MÁS ADORO A LOS PERROS"

"El día que yo me muera he pedido que me incineren y que las cenizas las pongan ahí, abajo de ese árbol, junto a Manuela", expresó Mujica, para luego rematar: "Cuanto más conozco a los humanos, más adoro a los perros".

Manuela era conocida por acompañar al al expresidente de Uruguay durante su mandato, entre 2010 y 2015. La mascota tenía incluso varios videos en Youtube y además una cuenta no oficial en Twitter, donde subía contenido relacionado con el entonces mandatario.

La CNN solo presentó este lunes un avance de la entrevista en la que Mujica habló de la vida y de la muerte.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO