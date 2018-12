Le da la mano. Paulo Dybala no fue indiferente ante la denuncia de violación sexual de la actriz Thelma Fardín . Este caso ha repercutido en la farándula argentina tras nueve años de haberse perpetrado.

Mediante sus redes sociales, la estrella de la Juventus publicó una imagen que fue compartida por miles de sus seguidores y es comentada con varios agradecimientos.

Se trató de una mano con un mensaje escrito en ella: "NO ES NO".

Dybala publicó esta gráfica el jueves por la mañana y, en menos de una hora, ya cuenta con más de 1000 retuits en Twitter y más de 4 mil 'likes'.

Paulo Dybala

Thelma Fardín reveló el último miércoles que, cuando tenía 16 años, fue violada sexualmente por su compañero de elenco Juan Darthés, quien en ese entonces tenía 54 años.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", afirmó Fardín.

Tras este revelación, varios colectivos crearon el hashtag #MiraComoNosPonemos para mostrarle su apoyo a la actriz de la recordada serie 'Patito feo'.