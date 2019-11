La semana que pasó ha sido quizá la peor en la investigación del impeachment al presidente estadounidense Donald Trump. Las declaraciones de testigos, que confirman que se condicionó una ayuda militar a Ucrania a cambio de favores personales para el mandatario, han dejado una bomba de tiempo para la Casa Blanca. Sin embargo, ¿será suficiente para que se proceda a un juicio político que termine con la remoción de Trump?

De ese tema conversamos con la experimentada periodista colombiana en EE.UU., Patricia Janiot.

¿En qué etapa se encuentra el proceso de juicio político al presidente Trump?

Está en una etapa inicial porque recién está terminando la fase de declaraciones públicas para ver si se hace una acusación formal. Para que el juicio político proceda, un representante de la Cámara Baja debe someter la petición de juicio político ante los diputados. Para que eso proceda deben votar y ganar por mayoría simple y ahí hay grandes posibilidades de que los demócratas, que controlan esa cámara, salgan victoriosos. Se necesitan 218 votos de un total de 435 congresistas y los demócratas cuentan con 227 votos.

El problema es cuando pase al Senado, que está controlado por los republicanos…

Así es. Para que el proceso sea exitoso y se pueda encontrar a Trump culpable tienen que votar dos terceras partes del Senado. Allí se requieren 67 de los 100 votos, pero actualmente los demócratas solo cuentan con 45 senadores, y hasta ahora el proceso ha demostrado que es totalmente bipartidista: los demócratas votan a favor del impeachment y los republicanos en contra. Lo vimos en una votación hace tres semanas para darle luz verde a esta etapa de audiencias públicas y, es más, dos demócratas se aliaron con los republicanos para evitar que el juicio político proceda.

¿Entonces, el resultado ya estaría definido?

Es muy difícil anticipar qué puede suceder. Muchos piensan que esto les hará daño a los demócratas porque no llegará a nada y otros dicen que una parte del Partido Republicano se estaría distanciando del presidente.

¿Cuánto tiempo más puede durar el proceso?

Es imposible de determinar pues hay que escuchar todos los argumentos y para ello no hay plazos ni fechas. Y dentro del proceso pueden ser convocados nuevos testigos de ambas partes.

¿Cuál es el delito por el que se le acusaría a Trump?

Hay varios delitos por los que se puede acusar a un presidente en EE.UU.: soborno, traición y otros delitos graves. En este caso se habla de traición, pues se le acusa de violar la Constitución al conspirar con una nación extranjera. Ello es por involucrar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que realice una investigación contra su oponente político, Joe Biden, condicionando una ayuda militar multimillonaria, que después fue otorgada. Sus críticos dicen que lo que buscaba Trump era influir en un resultado electoral, hacerle daño a su oponente para beneficiarse en una elección presidencial.

¿Hasta el momento, los demócratas han logrado reunir suficientes evidencias para el juicio político?

Recién esta semana se han escuchado testimonios comprometedores, pero ya la Casa Blanca había hecho pública la transcripción de la llamada que hizo el presidente. Él asegura que era de interés nacional investigar los negocios de Joe Biden y de su hijo, y que nunca condicionó esa investigación a cambio de dar la ayuda a Ucrania. Sin embargo, la investigación sigue siendo partidista. Hay testimonios que defienden a Trump y otros que defienden a los demócratas, y hasta ahora no hay nada demoledor contra Trump; no hay una prueba reina que lo hunda.

¿Y Trump tiene una defensa convincente?

La principal defensa del presidente es que el propio mandatario de Ucrania ha dicho que nunca se sintió presionado. Ese es el principal caballito de batalla de la Casa Blanca. Ellos dicen que cómo pueden acusar a Trump de presionar a su contraparte ucraniana si el propio Zelensky dice que nunca sintió que la ayuda de EE.UU. estaba siendo condicionada.

Trump ha dicho que evalúa declarar en las audiencias. ¿Eso podría dar algún giro en las investigaciones?

El presidente es impredecible. Es una persona que no es políticamente correcta. Aunque hasta ahora parece estar bien asesorado por sus abogados, porque no se ha salido de su libreto. Él insiste en que no hubo presión a cambio de la ayuda y que fue una llamada magnífica y hermosa.

¿Podría la investigación afectar sus intenciones de ser elegido para un nuevo periodo de gobierno?

Por supuesto. Cada vez más las encuestas muestran que el presidente ha perdido popularidad y han aumentado las voces que creen que Trump debe ser sometido a juicio político. Un promedio de distintas encuestas al 17 de noviembre revela que el 47% apoya el impeachment y 45.6% está en contra. Sin embargo, el hecho de que los demócratas aún no hayan escogido a su candidato favorece a Trump porque es identificado como el principal contendor y se ha posicionado como el presidente que busca su reelección.

¿Y el proceso no sería entonces una estrategia de los demócratas para afectar políticamente a Trump?

Podría ser. Hay mucha gente que piensa que esto es una pérdida de tiempo y de recursos y que la Cámara de Representantes debería estar preocupada por darles cabida a leyes más importantes para abaratar costos de educación y salud, reactivar la economía o resolver el problema de migración.

TENGA EN CUENTA

- En la última semana diversos testimonios han evidenciado que Donald Trump habría utilizado el poder de su cargo para presionar a Ucrania a que le brinde ayuda política personal.

- Sin embargo, las declaraciones de los testigos dejaron un hueco que podría ayudar al presidente, pues ninguno pudo confirmar que Trump condicionó la ayuda militar al pedido de investigación contra Joe Biden.

- Pese a los testimonios, los republicanos han cerrado filas en que no hay evidencia suficiente para apoyar el juicio político y la destitución.