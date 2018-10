Patricia Aguilar, la joven secuestrada por líder de secta peruana, habla por primera vez ante una cámara

Patricia Aguilar , la joven española secuestrada a través de manipulaciones por Félix Steven Manrique, líder de una secta en el país, habló por primera vez frente a una cámara desde que llegó a España y confesó la razón de su silencio ante los medios de comunicación y el estado en el que se encontraba durante su rescate.

En el video, difundido a través de YouTube, la joven de 19 años, aprovecha para narrar la situación por la que actualmente vive junto a su familia y su proceso de recuperación.

“Ahora mismo estoy en una situación complicada por mi recuperación y no me siento bien. No me siento cómoda dando cualquier tipo de entrevista a cualquier medio. No voy a hacerlo de momento, ni ahora ni dentro de un tiempo, (…) creo que no es bueno para mi recuperación”.

Asimismo, Patricia Aguilar explica la razón de que haya cambiado su versión de los hechos que dio cuando se encontraba en Perú.

“El motivo es que cuando yo estaba allí [durante el rescate] yo seguía manipulada. No es algo sencillo salir de ahí y también tenía miedo porque Steven es peligroso y muchas veces me ha amenazado. Tenía miedo, estaba preocupada, y tampoco me sentía cómoda como para hablar ni declarar en ese momento”, señaló la joven.

“Ha sido cuando yo he llegado a mi entorno, con mi familia, que he ido recuperándome un poco, como despertando y viendo las cosas de verdad; lo que me hizo [ Félix Steven Manrique], lo que le hizo a las otras víctimas, y lo único que puedo decir es que es peligroso y no puede salir [de prisión preventiva] bajo ningún concepto porque todo el mundo, todas la mujeres están en peligro”, agrega acompañada por su familiar y portavoz, Noelia Bru.

Finalmente, Patricia Aguilar destacó el peligro que representa el líder sectario y asegura que “en el caso de que él salga, no es que haya riesgo de fuga, es que es inminente la fuga, (…) va a desaparecer y no va a volver. No pueden dejarlo libre”.

“Todo lo que he declarado aquí en España es totalmente cierto. Lo que pasa es que ahora no voy a ahondar en detalles. Todo lo que tiene la policía, la pruebas, mi declaración, hemos aportado un montón de cosas, todo eso es verídico (…) de hecho se ha demostrado todo lo que se ha entregado [a las autoridades]”, finaliza.

Las autoridades detuvieron a Félix Steven Manrique el 5 de julio en una habitación alquilada donde él pasaba el día durmiendo. La joven española fue hallada en el campo viviendo en condiciones infrahumanas junto a cinco menores.

Patricia Aguilar se fue de casa el 7 de enero del 2017, cuando el líder sectario la convenció por Internet para que huyera a Perú y se uniera a él. Según su familia, el hombre le escribía desde que ella era menor de edad.