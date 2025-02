Paso a paso el caso de la criptomoneda promocionada por Milei

Todo empezó el viernes. El presidente de Argentina, Javier Milei, lanzó una publicación en la red social X (tiene más de 3.800.000 seguidores), donde mostró su apoyo a una criptomoneda desconocida llamada Libra. El argumento fue que iba a estimular la economía y ayudar a que las pequeñas empresas crezcan.

Una criptomoneda es una moneda digital que solo existe electrónicamente. Las criptomonedas más conocidas son Bitcoin y Ether, pero hay varias marcas diferentes y continuamente se crean nuevas criptomonedas.

Rápidamente, economistas y especialistas del universo cripto de Argentina, además de diferentes referentes del arco político opositor, criticaron a Milei y señalaron que podía tratarse de una estafa.

Luego de la publicación de Milei, en minutos el valor de esta criptomoneda pasó de casi cero a 4,978 dólares. Cuando alcanzó ese pico, los principales impulsores de Libra, unas diez personas, retiraron el dinero invertido, unos 90 millones de dólares. El valor de la criptomoneda empezó a caer y, finalmente, tocó cero. Se estima que unas 44 mil personas perdieron el dinero que invirtieron.

Milei borró la publicación y lanzó otra donde admitió que hizo mal. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión -por eso he borrado el tweet-”, escribió el presidente formado en Economía.

Se supo que el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, uno de los impulsores de Libra, el sábado publicó un video en las redes sociales. Confirmó ser asesor del presidente, pero culpó de la caída abrupta de la moneda digital al gobierno por quitar su apoyo al proyecto.

La Tercera de Chile informó que el 30 de enero, Davis mantuvo un encuentro con Milei con el fin de “acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de la Argentina una potencia tecnológica mundial”.

La oposición ya pide efectuar un juicio político, porque Milei habría servido de carnada para atraer inversores incautos.

Mientras tanto, los afectados estudian posibles demandas. Burwick Law, firma especializada en delitos con criptomonedas, publicó en las redes un aviso ofreciendo asesoramiento a las víctimas.

Según fuentes judiciales del medio Infobae, hasta el domingo había 112 denuncias penales contra el mandatario.

Finalmente, la justicia federal argentina investigará si Milei incurrió en asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.

The New York Times subrayó cómo esta situación ha desencadenado comparaciones con el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien semanas atrás lanzó su propia criptomoneda, Trump, que experimentó un comportamiento similar: un aumento temporal en su valor seguido de un colapso.

