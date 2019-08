¿Qué pasó con Ekaterina Karaglanova? Todo sobre el asesinato de la influencer rusa

Ekaterina Karaglanova se había convertido en una de las influencers más importantes de Rusia . La joven de 24 años tenía más de 88 mil seguidores en Instagram con quienes compartía todas sus aventuras de cada uno de sus viajes, pero hace unos días, sus fans notaron algo extraño y era que la figura dejó de publicar fotografías en sus redes sociales. Esta situación comenzó a generar mucha preocupación a sus padres, ya que también habían perdido la comunicación, así que decidieron ir a buscarla y se toparon con una terrible escena. La mujer estaba muerta.

Aparentemente todo estaba bien en la vida de esta blogger que había ganado mucha fama por compartir información sobre moda y viajes. Hace poco se había convertido en médico y tenía pensado salir de viaje para celebrar su cumpleaños al lado de su nuevo novio.

¿QUÉ PASÓ CON EKATERINA KARAGLANOVA?

Los padres de Ekaterina se encontraban muy preocupados por que no tuvieron contacto con ella durante varios días, así que le pasado viernes 26 de julio pidieron ayuda a su casero para entrar al departamento de su hija en Moscu.



Al ingresar, sintieron que algo extraño estaba pasando, ya que lo primero que vieron fue una maleta en un pasillo de la que asomaban dos piernas. Dentro estaba el cuerpo sin vida de Karaglanova. Desnuda. Tenía lesiones de arma blanca, incluida una mortal en la garganta. Sólo llevaba puestas unas medias de encaje. Esta imagen fue tan terrible, que el padre de la joven se descompensó y fue necesario llamar a una ambulancia para que lo atiendan y puedan estabilizarlo.



Según la prensa local, la maleta en la que fue hallada muerta era la que iba a usar para el próximo viaje con su nuevo novio, por quien había abandonado a su pareja anterior.

¿QUIÉN MATÓ A EKATERINA KARAGLANOVA?

Luego de ver la terrible escena, la policía local ha pasado el fin de semana haciendo las investigaciones pertinentes.



En la escena del crimen no se logró encontrar el arma homicida ni signos de lucha. Parece que el asesino limpió la casa antes de salir para no dejar rastros.



Sin embargo, los videos de seguridad mostraron el momento exacto en que el ex novio de Karaglanova ingresó al departamento con una maleta y guantes en los días siguientes a su desaparición.



El hombre ha sido detenido y se trata de Maksim Gareyev de 33 años. Según el canal RenTV, el hombre ha confesado que es el responsable de este terrible asesinato.

El hombre confesó que mató a la joven con "no menos de cinco cuchilladas en el cuello y el pecho", reportó la agencia Ria Novosti.



"Ella —dijo el hombre en la filmación— me insultó varias veces, ofendió mi virilidad y me ofendió sobre mis posibilidades financieras. No me contuve y le infligí no menos de cinco cuchilladas en el cuello y el pecho".

¿CUÁL FUE EL MÓVIL DEL CRIMEN?

La policía ha asegurad que este crimen ha sido pasional, ya que Ekaterina Karaglanova había empezado una nueva relación sentimental.

Karaglanova había comenzado a salir con un hombre de 52 años después de terminar su relación con Maksim Gareyev, un joven de 33 años al que que describió como un "depredador".



El joven no habría soportado que la mujer lo haya cambiado por alguien mucho mayor y además pensaba irse de viaje para celebrar su cumpleaños número 25 el pasado 30 de julio. Así que al parecer esto fue más que suficiente para asesinarla.



Después de que se haga publica esta terrible noticia, los seguidores de Ekaterina Karaglanova han llenado sus redes sociales con miles de mensajes despidiéndose de ella y exigiendo justicia para la joven que solo disfrutaba la vida.