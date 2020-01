Dos enamorados jamás pensaron ser fotografiados por la pareja real. Illiya Pavlovic y Asymina Katorowicz acababan de terminar su día de picnic en el parque Regional de la isla de Vancouver, en la ciudad de Victoria, en Canadá.

Los jóvenes intentaban tomarse un selfie tratando de mostrar el paisaje natural. En ese instante notan que "una pareja se acerca y tenían dos perros”, uno de los cuales se les acercaba, comentó katorowicz para CTV News.

En ese momento, una misteriosa mujer consultó si se les ofrecía una foto, ellos aceptaron: “dijimos que sí. No vi quién era ella en ese momento”, comentó Katorowicz.

“Pensé que parecía familiar, pero no pensé que en realidad podría ser ella”, agregó, Kantorowicz. Segundos después logró reconocer a la mujer que se ofreció a tomarles una foto, y grande fue su sorpresa al verificar que era la duquesa de Sussex, Meghan Markle. “Me congelé. En realidad no podía creer quién era. Luego miré hacia un lado y fue cuando me di cuenta de que el Príncipe Enrique estaba parado allí”, detalló Kantorowicz.

La peculiar historia de cómo esta pareja conoció a los jóvenes dio la vuelta al mundo y ya se ha hecho viral entre los usuarios de redes sociales.

La pareja asegura que el príncipe y su esposa no se retiraron sin antes entregar el celular con el que les tomaron 3 fotos y desearles feliz año. “Luego nos volvimos a reír y dijimos: ‘¿Eso acaba de suceder?’ Todavía no puedo creerlo. Se siente como un sueño”, expresó Katorowicz.

Esta no sería la primera vez que se ve a la pareja real en la zona, varias personas han contado sus encuentros en esa área.