Una pareja de esposos pasó el susto de su vida mientras acampaban en su tienda de campaña en medio un safari en el Parque Nacional Ruaha, en Tanzania. Todo ocurrió en plena noche mientras ambos dormían.

La pesadilla empezó cuando Brigitte Fourgeaud sintió un olfateo en su espalda: se trataba de un león que había invadido la carpa en la que descansaban. Horrorizada, la mujer despertó a su pareja, de 64 años, quien también quedó sorprendido con la presencia del mamífero.

No terminó con ese susto, segundos después el inmenso felino se abalanzó sobre su esposo, le mordió uno de los brazos y le arrancó un pedazo de carne. Ambos lucharon contra el animal y lograron sobrevivir.

“Nunca olvidaré el momento en que me desperté y vi al león allí” (...) “Pensé que ambos íbamos a morir. Ese ataque permanecerá conmigo por el resto de mi vida”, declaró la mujer.

El hombre también narró su experiencia: “El rompió la carpa y entró. Jugó con mi esposa como hacen los grandes felinos, la empujó con el hocico. Luego hizo como hacen los gatos, (balanceándose) de una pata a la otra, de una a la otra”, compartió.

Fotografía que la pareja se logró tomar antes de la traumática noche.

Tras ese traumático episodio, la pareja de franceses inició una batalla legal contra la compañía que realizaba el safari en África.

“Nada cambiará lo que hemos pasado, pero ambos creemos que se podría haber hecho más para prevenir lo que sucedió. Ambos queremos asegurarnos de que esto no les vuelva a pasar a otros turistas”, agregó la mujer.

Una vez en la ciudad, Patrick y su esposa acudieron a los cirujanos para que puedan reconstruir el brazo del hombre. Sin embargo, por su avanzada edad, esa carne y esos tejidos no están funcionando como deberían y su brazo no recupera el movimiento.

“Nos despertamos una mañana y nos dijimos que no era posible. No podíamos quedarnos así. Nunca podrán repararme y permitirme vivir con normalidad, así que me dije que teníamos que encontrar una solución para que esto no volviera a suceder”, contó el francés sobre el momento en que se decidió emprender acciones legales contra la compañía de turismo.

NO SE HACEN RESPONSABLES

La empresa ha negado su responsabilidad, pero por el daño se ofreció a cubrir los gastos de la operación. La pareja pidió una reparación de 300.000 dólares por gastos hospitalarios y más de 400.000 por los gastos legales.

