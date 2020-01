Lin May espera recibir el 2020 con un nuevo cambio estético, la exvedette se someterá a dos nuevas cirugías plásticas, las cuales ella indica será en el rostro y el busto.

May se realizará estos dos ‘arreglos’ antes de terminar el año, según declaró para el programa mexicano ‘Un nuevo día’, en compañía de su cirujano.

“Que me quite cositas de acá (rostro) y que me haga acá (busto) de esas de ´gota´”, explicó la exvedette.

Según comentó el médico cirujano, Lin May desea aumentarse la talla del busto porque “ahora quiere algo más revelador”.

Además añadió que la también actriz de cine es una paciente sana por lo que facilita el trabajo de los cirujanos. “hace ejercicio y todos sus exámenes son normales, entonces realmente para darle un procedimiento anestésico no tenemos ningún problema”, aseguró.

La duración de la intervención será hecha en menos de dos horas y media. A la paciente se le revisa previamente para considerar cualquier detalle de la operación.

“Utilizaría unos implantes lisos porque están en boga por todo el problema de linfoma. El volumen no lo sé, yo le pondría de 500 y cachito. 600 tal vez. Se convertiría en una talla ´D´ más o menos”, reveló el doctor.

¿QUIÉN ES LIN MAY?

Lin May es una mujer de 67 años, quien por sus propias palabras, se siente de 30 y quiere lucir de esa edad. En la década de los 70 era llamada ‘La Diosa del Amor’ y era una de las vedettes más cotizadas del medio.

Lastimosamente, su carrera tuvo un giro de 360 grados cuando una mujer se acercó a ella y la convenció de someterse a un tratamiento para mejorar el aspecto de su rostro. Desde ese momento su vida cambió.

Le inyectaron aceite en la cara. Lin May confesó que cayó en una inmensa depresión e incluso pensó en la muerte.

“Sigo arrepentida, hubo un momento en que me quise matar por cómo me veían. De tonta me dejaría inyectar nuevamente por una señora que solo quiere dinero. He ido con muchísimos médicos. La mayoría no me pudo ayudar, hasta que llegué con el doctor Achar”, narró en una entrevista para Telemundo.

Pese a las críticas, ella se siente bien y aunque si bien no puede retroceder el tiempo, quiere congelarlo y lucir como lo hacía en sus mejores épocas.