Los comentarios del papa Francisco a Juan Carlos Cruz, el principal denunciante en el escándalo de acoso sexual y de encubrimiento clerical de Chile, quien es homosexual, han sido acogidos por la comunidad LGTBI como otra señal del deseo del pontífice para hacer que las personas homosexuales se sientan bienvenidas y amadas en la Iglesia Católica.

Cruz , dijo que habló con el papa Francisco sobre su homosexualidad durante sus reuniones en el Vaticano . El Papa invitó a Cruz y a otras víctimas de un sacerdote chileno para discutir sus casos el mes pasado.

Cruz dijo que le contó al papa cómo los obispos chilenos usaron su orientación sexual como un arma para tratar de desacreditarlo, y sobre el dolor que los ataques personales le ocasionaron.

“Él (Francisco) dijo ‘Sabes Juan Carlos, eso no importa. Dios te hizo así. Dios te ama así. El papa te ama así y debes amarte y no preocuparte de lo que dice la gente" , contó Cruz a The Associated Press.

El Vaticano declinó confirmar o negar los comentarios, manteniendo su política de no comentar acerca de las conversaciones privadas del papa. Los comentarios fueron reportados primero por el periódico español El País.

Las enseñanzas de la iglesia piden que los gay y las lesbianas sean respetados y amados, pero considera la actividad homosexual como “intrínsecamente trastornada”.

Sin embargo, Francisco ha buscado hacer que la Iglesia sea un lugar más acogedor para las personas homosexuales, y uno de sus comentarios más famosos fue hecho en 2013: “¿Quién soy yo para juzgar?” .

El pontífice también ha hablado de su propio ministerio a personas gay y transgénero, insistiendo en que son hijos de Dios, amados por Dios y merecedores del acompañamiento de la Iglesia.

Como resultado, algunos trataron de restar importancia de los comentarios y los tomaron como simple ratificación de la actitud pastoral de Francisco.

Además, no hace mucho tiempo hubo una época en la que la Iglesia Católica enseñaba oficialmente que la orientación sexual no era algo que la gente pudiera elegir, y que implicaba que fue como Dios los creó.

