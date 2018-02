El Papa Francisco invocó esta mañana a todas las personas que recen por sus hermanos sirios, ya que viven en una tierra martirizada. El pronunciamiento se hizo durante la última audiencia general de peregrinación del mes de febrero.

“ ¡ Debemos rezar por estos hermanos, que están en guerra y por los cristianos perseguidos, que quieren echarlos de aquella tierra! Recemos por estos hermanos y hermanas nuestros ”, agregó Francisco.

También, a través de su cuenta de Twitter , el líder de la Iglesia Católica compartió un 'tuit' donde aconsejó que para cualquier desafío siempre es bueno sostenerse en otra persona.

Podemos sostenernos los unos a los otros y afrontar, armados solamente con Jesús, cualquier desafío con valor y esperanza. — Papa Francisco (@Pontifex_es) 28 de febrero de 2018

Durante la ceremonia, Francisco prosiguió recordando que en la Eucaristía “nosotros ofrecemos al Señor las cosas que el mismo no has dado, pidiéndole que nos done. Por ello, que el Señor los bendiga a todos y los proteja del maligno!”.