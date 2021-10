En las redes sociales circula un clip de video que compara las reacciones de la traductora oficial del papa Francisco, Elisabetta Savigni Ullmann, durante los encuentros que el Sumo Pontífice sostuvo con el actual presidente de los Estados Unidos Joe Biden y su antecesor, Donald Trump.

Según la cuenta en Twitter “The Recount”, Cuando Ullmann tuvo que traducir las declaraciones de Trump, hace cuatro años, durante su encuentro con el Papa, lucía preocupada e incluso desconcertada. Ahora, durante su participación en el encuentro que mantuvo con Joe Biden este viernes, la traductora sonreía y se mostraba a gusto.

Esto ha generado que muchos cibernautas reaccionaran a la publicación e incluso se atrevieran a hacer bromas.

Italian translator: Trump vs. Biden pic.twitter.com/bpQnSB4uNP — The Recount (@therecount) October 29, 2021

“Así fue la cara de EE.UU. durante cuatro años”, escribió un usuario, refiriéndose a la expresión facial de la mujer durante la reunión con Trump. “Si una imagen vale más que mil palabras, estas dos imágenes no tienen precio”, indicó otro.

Sin embargo, hay quienes cuestionan los gestos de la intérprete asegurando que no cumplía con su trabajo. “Entonces, ¿lo que estoy viendo aquí es su parcialidad? ¿O porque personalmente no le agradaba alguien, decidió no hacer su trabajo? ¿O me estoy perdiendo algo?”, señaló un usuario en la red social.

No obstante, varias personas aseguraron que no se debe sacar conclusiones precipitadas y que es necesario conocer el contexto. “¿Nos dan ‘clips’ de dos eventos similares pero diferentes y se espera que saquemos conclusiones sobre esos eventos basándonos totalmente en la diferencia de cómo se comportó esta mujer?”, cuestionó una internauta, según indica RT.

