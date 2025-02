AHORA: Papa Francisco padece de un cuadro de neumonía bilateral

El papa Francisco, de 88 años, está aquejado de una neumonía bilateral y aún presenta un cuadro clínico "complejo", anunció este martes El Vaticano, en el quinto día de su hospitalización.

"El TAC torácico al que fue sometido el Santo Padre esta tarde [...] mostró la aparición de una neumonía bilateral que requirió un tratamiento farmacológico posterior. No obstante, el papa Francisco está de buen humor", indicó El Vaticano en el boletín médico vespertino.

"La infección polimicrobiana, ocurrida en un contexto de bronquiectasia y bronquitis asmática, y que requirió el uso de terapia antibiótica con cortisona, hace que el tratamiento terapéutico sea más complejo", precisó el comunicado.

Como se sabe, el Vaticano canceló este martes la agenda del Papa Francisco hasta el domingo, ante "un cuadro clínico complejo" que lo mantiene hospitalizado desde el 14 de febrero.

El Sumo Pontífice presenta una infección a las vías respiratorias, lo cual le hizo canclear la audiencia general de mañana. Además, en la misa del domingo, en la basílica de San Pedro, quien impartirá la ceremonia será el cardenal Rino Fischella.

Este martes a medio día, el portavoz del Vaticano aseguró que el Papa tuvo una noche "tranquila, e informó que desayunó, almorzó y cenó, así como leyó algunos diarios. De acuerdo al último parte médico que fue publicado ayer por la tarde informaba que el líder de la Iglesia Católica no tenía fiebre y está bajo tratamiento. El diagnóstico es que el Santo Padre presenta “una infección polimicrobiana del tracto respiratorio”.

El Papa Francisco se ha pronunciado sobre su enfermedad y aseguró que es una "bronquitis", lo cual descarta una pulmonía. Desde 2023 sufre de resfriados y bronquitis. Sin embargo, es un paciente difícil al que le gusta mantener su rutina activa.

El domingo 11 de febrero intentó presidir la misa de San Pedro al aire libre. No obstante, los médicos lo instaron a no salir de su residencia. El Papa continuó recibiendo visitas y manteniendo audiencias. El viernes, al no ceder su infección, aceptó ser trasladado al hospital.

Se espera que el Vaticano emita un segundo comunicado en la tarde en el que informe sobre el estado médico del Papa.

¿QUÉ ES LA NEUMONÍA BILATERAL?

La neumonía es una infección en uno o ambos pulmones. Causa que los alvéolos pulmonares se llenen de líquido o pus. Puede variar de leve a grave, dependiendo de la causa de la infección, la edad y el estado general de salud.

Esta afección es comúnmente causada por virus o bacterias. La neumonía bacteriana puede ocurrir por sí sola pero también puede desarrollarse después de haber tenido ciertas infecciones virales, como resfríos o gripe, según informa la Biblioteca Nacional de Medicina.

La neumonía bilateral es la complicación más grave de este tipo de afección. Esta se denomina así porque afecta a ambos pulmones, y su magnitud depende de la respuesta del paciente.

