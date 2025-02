En Roma ya hablan de las figuras papables

Desde hace una semana, las oraciones no salen desde el Vaticano, sino que llegan a él. La Casa de Santa Marta, residencia del sumo pontífice de la Iglesia católica, está vacía. Su más ilustre huésped, Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, ha dejado su trono blanco por las camas clínicas del Hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado, aquejado por una neumonía bilateral que lo obliga a estar en permanente reposo.

El Vaticano informó ayer que su estado de salud sigue siendo “crítico”, que sufrió una “crisis respiratoria asmática prolongada que requirió la aplicación de oxígeno a alto flujo” y que, por ende, su “pronóstico es actualmente reservado”.

Ya el viernes, Sergio Alfieri, médico del nosocomio, manifestó en conferencia de prensa que Francisco “está en estado crítico. Un paciente de 88 años con una enfermedad crónica y alguna infección, virus, miositis o bacteria, tiene una condición crítica”.

Hoy, por segundo domingo consecutivo, no guiará la oración mariana del ángelus. Tampoco presidirá la eucaristía durante el Jubileo de los Diáconos en la Basílica de San Pedro, tal como ocurrió hace una semana con la misa del Jubileo de los Artistas.

Los médicos aseguran que Francisco es víctima de una “infección polimicrobiana” y que sus pulmones están obstruidos por “virus y bacterias”.

El cardenal Gianfranco Ravasi, en declaraciones a Corriere della Sera, explicó que, si el papa Francisco “tuviera serias dificultades para cumplir sus servicios, tomará su propia decisión. (…) tal vez pida consejo, pero la última palabra la evaluará por sí mismo, en conciencia”.

En 2022, durante una entrevista con el diario español ABC, Francisco contó que nueve años antes, al inicio de su pontificado, entregó una carta con su renuncia para que se active en caso de impedimento por cuestiones médicas. Aquella vez recordó que lo mismo hicieron por entonces los papas Pablo V y Pío XII.

El primer papa latino, jesuita y no europeo desde el siglo VIII, ¿podría seguirle los pasos a su predecesor, Benedicto XVI, y pasar a la historia como el segundo papa en renunciar a la Iglesia católica en más de 600 años de historia?

Imagen

POSIBLES REEMPLAZANTES

El internacionalista y politógo Juan Velit Granda manifestó que “no está claro” si el papa Francisco continuará o no como sumo pontífice. El derecho canónico no establece cómo certificar que un papa está incapacitado física o mentalmente para continuar gobernando. Al ser la máxima autoridad de la Iglesia, no requiere validación para dejar el cargo, solo que la renuncia “sea libre y se manifieste formalmente”.

Benedicto XVI anunció su dimisión el 11 de febrero de 2013 y esta se hizo efectiva el 28 del mismo mes, quedando vacante la sede apostólica. El 13 de marzo, casi un mes después del anuncio inicial, fue elegido el papa Francisco tras un cónclave que duró más de un día y cinco votaciones.

El cónclave, establecido desde el año 1274, es la reunión secreta que llevan a cabo los cardenales encargados de elegir al nuevo papa en la Capilla Sixtina, bajo un estricto ritual en el que se mantienen aislados. Los cardenales electores, 120 en total, deben ser menores de 80 años y pertenecer al Colegio Cardenalicio.

En diálogo con Perú21, Velit aseguró que este cónclave “es un juego de poder donde se presentan diferentes candidaturas”. Añadió que el sumo pontífice es “un líder que debe convencer a las masas con la fuerza de la fe que despierta en la gente”.

“Francisco desempeña un gran rol en el escenario internacional y se ha ganado enemigos en sectores conservadores de la Iglesia, pero también ha tenido la capacidad de extender la cantidad de católicos que se fueron por una suerte de tolerancia del Vaticano en casos donde se denunció pedofilia y corrupción, incluso en Perú”, sostuvo.

En su mirada, Francisco “es un papa revolucionario” que estuvo marcado por “una huella ideológica” por haber sufrido “la presencia de la derecha en los grupos militares argentinos que ocuparon el poder cuando él lideraba a los jesuitas en su país”. Otro papa revolucionario fue, dijo, Juan Pablo II, quien “sufrió la presencia de la ocupación Soviética en Polonia. A ello se debe su fuerte inclinación anticomunista y hacia la derecha”.

¿Quiénes son los posibles reemplazantes de Francisco en caso de que dé un paso al costado o falleciera? Están Pietro Parolin (Italia), Luis Antonio Tagle Gokym (Filipinas), Raymond Leo Burke (Estados Unidos) y Willem Jacobus Eijk (Países Bajos), pero también aparecen en la lista Matteo Zuppi, cardenal italiano de 69 años y Peter Erdö, cardenal húngaro de 72 años.

Del mismo modo figura Peter Turkson, cardenal de Ghana de 76 años, que podría convertirse en el primer papa africano.

DATO

Desde 2013, Francisco realizó 47 viajes fuera de Italia y visitó 66 países. El primero de ellos fue Brasil, solo cuatro meses después de asumir el cargo. A inicios de 2018 llegó a Perú, a las ciudades de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: