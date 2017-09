Una inmigrante venezolana de 29 años denunció que fue violada por la Policía en una zona rural del municipio de Sabanalarga (departamento de Atlántico, en Colombia). La mujer, cuyo nombre prefirió mantener en el anonimato, contó que salió de su tierra natal y pasó por Cúcuta, Bogotá y Barranquilla antes de llegar al lugar donde fue víctima de abuso sexual.

Ella relató cómo sucedieron los hechos en Emisora Atlántico y también en el diario El Heraldo. De acuerdo a su versión, la violación ocurrió el domingo por la noche cuando salía del establecimiento nocturno Los Almendros, lugar al que llegó a trabajar por recomendación de amigas venezolanas que también radican en Sabanalarga.

La mujer, que se dedica a brindar servicios sexuales, abandonó el lugar a bordo de una moto, acompañada de un joven con el que acordó pasar a un motel cercano llamado 'Punto G'. En pleno recorrido y muy cerca de llegar a su destino fueron detenidos por cuatro uniformados que les pidieron sus documentos.

Sabanalarga es uno de territorios que mas inmigrantes venezolanos ha recibido

Su acompañante no tenía los papeles de la moto y dijo a la Policía que los había dejado en casa. Al no portar sus documentos, uno de los uniformados le entregó una orden para que se presente las autoridades por violar una norma de tránsito. Entonces, la joven afectada pidió permiso a la Policía para orinar.



Al regresar al lugar, uno de los policías le dijo a su acompañante que se tienen que llevar la moto para los parqueaderos. El joven aceptó de inmediato. Después, otro uniformado pidió hablar con la mujer: "Yo me le acerqué al comandante y le pregunté qué pasaba, a lo que este me respondió que la moto era robada y que teníamos que ir presos, cosa que era mentira”.

Luego, otro de los policías le pregunta si es venezolana y ella responde afirmativamente. "El policía me dijo: entonces hay que deportarte. Yo le pregunto que por qué, si no he hecho ningún delito. Entonces me empuja hacia el monte, que simplemente tengo que pagar por ser venezolana. Ahí él se pone un condón que cargaba en el bolsillo, me obliga a quitarme la parte de debajo de la ropa y fue cuando me ultrajo”, relató la mujer.



Según cuenta, otro de los uniformados le preguntó: “Pa’ dónde vas que falto yo". Y agregó: "Yo corrí y me le acerqué a mi acompañante, junto a los otros dos policías, y le digo que nos vamos. Él me pregunta que qué pasó, yo le dije que nos fuéramos…El muchacho le pregunta al policía sobre la multa y este le respondió: no, tranquilo, que tu mujer pagó por ti”.



La Policía respondió

La mujer afectada dijo que la Policía le ofreció una suma de dinero para que quitara la denuncia, pero ella no aceptó. Según consigna El Heraldo, el coronel Raúl Riaño, comandante de la Policía del Atlántico, ya se abrió una investigación y se dispuso de un grupo interdisciplinario conformado por personal de inteligencia de la justicia penal militar.

Riaño agregó que se tomarán las medidas correspondientes y que no se tolerará ningún tipo de acto que empañe o deje en entredicho el actuar policial. Sin embargo, hasta el momento, consigna el citado medio, los funcionarios que habrían participado en el hecho no han sido apartados de sus cargos.

Por otro lado, la abogada de la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Atlántico, Mary Peinado, manifestó a El Heraldo que una vez se tuvo conocimiento de su situación el pasado martes 12 “se hizo el acompañamiento, se activó el protocolo de salud y se le brindó el apoyo sicológico". Agregó que se le prestará una representación judicial por parte del Estado.

Peinado agregó se investigan otros cuatro similares en el mismo municipio y también corresponderían a trabajadoras sexuales venezolanas.









Sobre otros casos de abusos sexuales de los que hayan podido ser víctimas trabajadoras sexuales venezolanas en el municipio, De los Reyes respondió que “pueden que sean ciertos”, pero, por temor a que sean deportadas, “las jóvenes no denuncian”.



La funcionaria destacó que Sabanalarga ha acogido a unos 13.000 venezolanos desde que estos empezaron a emigrar al país.

