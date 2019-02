Padre de Julen, el niño que murió tras caer en pozo de España: "Me maldigo, maldigo ese día"

El padre de Julen rompió su silencio tras el entierro del pequeño que falleció luego de caer a un pozo de 28 centímetros de diámetro y más de 100 metros de profundidad en España. Juan Roselló reveló su dolor ante la tragedia que sacudió a su familia, a todo un país y al mundo.

"Yo cierro los ojos y veo lo mismo, el pozo. Y me maldigo, maldigo ese día. En qué mala hora fui yo allí... Ya no volveré a ir al campo. Ni me comeré más un plato de paella", dijo Roselló.

Para intentar olvidar el doloroso recuerdo de su hijo, tanto él como su pareja y madre de Julen, Vicky, están pasando sus días en casa de sus amigos.

"Antes, vivíamos con mi familia, pero cuando pasó lo de Óliver (su primer hijo murió en 2017) nos tuvimos que ir porque todo eran recuerdos. Y ahora igual. Entras y empiezas a ver muñecos, pelotas… Llevamos tres o cuatro días quedándonos en la de un amigo y solo vamos a la nuestra para dormir", señaló.

Julen Roselló murió al caer al pozo profundo y estrecho y fue encontrado días después tras un intenso operativo de rescate.

El niño jugaba cerca a sus padres mientras estos almorzaban para cuando cayó de forma accidental. El pozo había sido cavado ilegalmente para hallar agua. Además, fue dejado sin tapa de manera negligente.

"¡No, otra vez no!", gritó el padre al ver caer a su hijo y recordando que hace un año, otro de sus niños, Oliver, falleció por problemas cardíacos. La madre, por su parte, salía corriendo gritando su dolor y pidiendo que retiren a la prensa.

El pequeño Julen murió el mismo día que cayó debido a un traumatismo craneo encefálico.

