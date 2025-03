Padre de uno de los asesinos de Kim Gómez lo entregó a la justicia: "Es una mier** de persona"

Lo entregó a la justicia y le dio la espalda. Dos delincuentes de 14 y 17 años asesinaron a Kim Gómez, una niña de 7 años, el pasado martes luego de arrastrarla por varias cuadras cuando robaron un auto en la ciudad argentina de La Plata.

El suceso causó la indignación en los vecinos de la ciudad, quienes exigían la captura de los menores para ser procesados por su delito. El padre del mayor de los delincuentes dijo a la prensa que fue él quien entregó a las autoridades a su propio hijo.

Identificado como Héctor, el hombre fue clave en la detención de ambos adolescentes que terminaron con la vida de la Kim, y dejó un testimonio también desgarrador.

"Mi hijo es una mierda de persona, se tiene que pudrir en la cárcel. Yo me había ido a comprar unas cubiertas a Buenos Aires y cuando estaba volviendo, mi hija me dice ‘Papi, Tobías se robó un auto y mató a una nena’. Le dije que me lo retenga y lo entregamos a la policía", señaló.

"Ya venía renegando mucho con él porque hace 20 días se robó otro auto. Lo soltaron y me lo entregaron. Después él andaba en la calle porque está perdido en la droga. Este último tiempo trabajaba conmigo y me di cuenta que me afanaba las cosas. Entonces lo eché a la calle", añadió Héctor.

El padre de uno de los delincuentes detenidos por el crimen de Kim Gómez en La Plata sostuvo que su hijo “es una mierda de persona”. Se trata de Héctor, el padre del de 17 años. pic.twitter.com/PHPqSsDxMD — Patriot47 ✨️🇦🇷🇮🇱👑🇺🇲❤️ (@Dearest_charm45) February 27, 2025

Por otro lado, la hermana del joven de 17 años, Belén, dejó en claro que fueron ellos quienes entregaron a la policía al delincuente, pidiendo perdón a la familia de Kim, que está devastada.

"Le queremos pedir disculpas a la familia de la nena, en nombre de mi papá, que es un hombre de trabajo, es ferretero", comentó.

El caso que causó conmoción en La Plata

La menor murió tras ser arrastrada por 15 cuadras cuando el auto en donde se encontraba fue robado por menores de 14 y 17 años, que intentaban huir con el vehículo.

Identificada como Kim, la pequeña estaba en el asiento trasero del auto con su madre, cuando fueron interceptados por los ladrones quienes las obligaron a bajar del vehículo, pero la niña quedó atrapada por el cinturón de seguridad.

Según medios locales, los adolescentes arrojaron a Kim por la ventana, quedando colgada y arrastrada por varias cuadras, lo que le causó múltiples heridas y lesiones, que finalmente provocaron su muerte.

“Estábamos saliendo con mi esposa y el auto casi nos atropella a nosotros. Cuando vimos llevaba una cosa abajo, lo que menos pensamos es que era una nena”, señaló un testigo a la cadena TN, afiliada de CNN.

