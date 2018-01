Según el diario británico The Sun, el narcosubmarino de Pablo Escobar fue hallado por buceadores de la CIA, quienes están a la caza de la fortuna del narcotraficante valorizada en 50.000 millones de libras esterlinas. La llamativa historia luego apareció en el Daily Mail y llegó hasta medios en español.



Todas las historias reseñadas en estos portales tienen un denominador común: afirman que los presuntos ex agentes de la CIA, Dough Laux y Ben Smith, hallaron un narcosubmarino e incluso dan cuenta de que este habría sido poseedor de una fortuna perdida de 50 mil millones de dólares o hasta 70 mil millones, dependiendo de la fuente.

Lo curioso es que en ningún momento se muestra el submarino, cuyo hallazgo se da por confirmado en los distintos medios donde aparece la historia.

Las imágenes pertenecen a la serie Finding Escobar's Millions del canal Discovery UK. En el también se dice, de acuerdo a testigos, que la nave habría cargado hasta 2 mil kilogramos de cocaína.

Todo lo que muestra el video es cómo estos exploradores lograron grabarse buceando y manipulando una caja metálica que descubrieron gracias a un detector de firmas magnéticas.

“Había algo así como una caja, pero finalmente era una batería, de un bote, no sé. Quizás hubo algo ahí, antes, pero ahora nada. No hay dinero, no hay joyas, ni drogas”, narra el documental. ¿Será cierta esta historia?