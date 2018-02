"Trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento" es el lema de la ONG Oxfam Internacional que este martes afronta una de las peores crisis, luego de que el presidente de la organización, Juan Alberto Fuentes Knight, fuera detenido por un caso de corrupción en Guatemala .

Pero él no fue el único, en esta maraña de malversaciones —decretó el juez— también está implicado el ex presidente de la República de dicho país, Álvaro Colom, y nueve de los 10 ex funcionarios que eran parte de su Gabinete ministerial. Todos ellos detenidos hoy tras orden de prisión preventiva.

Los funcionarios han sido sindicados de cometer delitos de fraude y peculado (malversación) en el caso Transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entre 2008-2012.

OXFAM Y ABUSOS A MENORES



El escándalo por corrupción no es el único que persigue a la entidad Oxfam, sino también denuncias de abusos sexuales que habrían cometido trabajadores hacia voluntarios menores de edad. Incluso se hacían misiones en el extranjero donde ofrecían ayuda humanitaria solo a cambio de sexo.

Helen Evans, ex jefa de seguridad de la ONG británica Oxfam, reveló en una entrevista con la cadena Channel 4 que las denuncias provienen de niños de 14 años. Además, en 2015, recibió toda clase de advertencias sobre el personal, pues parecía la única que estaba dispuesta a oír a las víctimas.

"Cuando estaba preparada para presentar el informe ante la dirección de la empresa, me avisaron de que no hacía falta. Le escribí al presidente ejecutivo de la compañía y le pregunté que por qué no había tenido la oportunidad de explicarlo. Me dijo que todo lo que tuviera que decir ya estaba puesto en el informe", contó Evans.

NO ACTUARON CORRECTAMENTE



El jefe ejecutivo de Oxfam en el Reino Unido, Mark Goldring, reconoció que no se actuó correctamente ante las denuncias, pese a que lo tomaron con seriedad.

"Me disculpo por no haber actuado lo suficientemente rápido. En 2015, llevamos a cabo un programa para comprobar los antecedentes de los responsables de todas las tiendas y desde entonces lo hemos extendido a todos los voluntarios", explicó.

Oxfam está envuelta en un escándalo desde que el diario 'The Times' destapó hace una semana que directivos de la organización humanitaria contrataron prostitutas tras el terremoto que dejó en ruinas a Haití en 2010.











Junto al expresidente Colom y Fuentes, entonces ministro de Finanzas, otros seis exfuncionarios más deberán permanecer en la cárcel de Mariscal Zavala, ubicada dentro del cuartel militar del mismo nombre.



Mientras que los exministros de Defensa y Ambiente, Abraham Valenzuela y Luis Ferrate, respectivamente, fueron enviados a centros de salud. EFE