Si 2023 parecía ser un año difícil para el mundo, con El Niño Global, inflación alta, olas de calor y sequías, un futuro anuncio sobre el espacio podría estremecer aún más.

El martes, tres oficiales en retiro se presentaron en la subcomisión de investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y acusaron que el gobierno estadounidense encubre información relacionada con objetos voladores no identificados (ovnis). “Bienvenidos al subcomité más emocionante del Congreso esta semana”, bromeó el congresista Glenn Grothman, presidente del panel que interrogó a los exmilitares.

David Grusch durante la audiencia en el Congreso de Estados Unidos (Foto: AFP)

El exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos David Grusch aseguró que, desde la década de 1930, el gobierno estadounidense tiene información sobre evidencia de formas inexplicables de inteligencia. Esta información generó más curiosidad aún de la que ya existía. La intriga continuó en aumento con cada palabra. “Fui informado en el curso de mis deberes oficiales de un programa de ingeniería inversa y recuperación de fenómenos aéreos no identificados (FANI) —término usado por el gobierno estadounidense para referirse a los objetos voladores no identificados— de varias décadas al que se me negó el acceso”, dijo.

Grousch afirmó que el gobierno recolectó objetos voladores no identificados estrellados en la Tierra. Al ser consultado por la congresista republicana Nancy Mayce si se recuperaron cuerpos de los pilotos, el exmilitar aseguró que “se recuperó material biológico no humano”. Esa información, dijo, “fue la evaluación de las personas con conocimiento directo sobre el programa”.

A diferencia de otras ocasiones en las que estas afirmaciones no serían tomadas en serio, como ha sucedido por décadas, las declaraciones de los tres exoficiales tienen un valor mayor. Ellos declararon ante una subcomisión del Congreso estadounidense bajo juramento. Según el Título 18, sección 1001 del Código Federal de Estados Unidos, “una persona que, a sabiendas o voluntariamente, hace una declaración que es falsa o fraudulenta a autoridades federales, es culpable de un delito”. En este caso sería perjurio, cuya pena es de hasta cinco años de prisión.

Por su parte, el comandante en retiro de la Marina David Fravor aseguró haber observado durante una misión de entrenamiento en las costas de California, en 2004, un FANI con forma de caramelo Tic tac, que volaba a la altitud de los aviones que él comandaba, pero no tenía alas y tenía movimientos abruptos.

“El objeto tic tac que vimos en 2004 es muy superior a lo que hayamos tenido en esa época, tengamos ahora o que busquemos desarrollar en los próximos diez años”, aseguró.

Mientras tanto, Ryan Graves, expiloto de la Marina, señaló que él ha presenciado avistamientos y habla en nombre de “30 pilotos comerciales y militares que han tenido encuentros similares”.

Graves aseguró que los avistamientos no son raros, pero no son reportados, y aseguró que, desde 2021, todos los videos de FANI son clasificados.

“Si los FANI son drones extranjeros, es un problema urgente de seguridad nacional; si es algo más, es un problema para la ciencia”, aseguró.

Reacciones

Por su parte, el Pentágono subrayó que no se ha descubierto “información verificable para corroborar las afirmaciones de que los programas relacionados con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres han existido en el pasado o existen actualmente”.

Bill Nelson, director de la Nasa, anunció desde Buenos Aires que un comité de científicos emitirá un informe el próximo mes en el que buscarán aclarar “tantas sospechas sobre extraterrestres”. “Esperen hasta el mes que viene para tener su respuesta”, dijo.

Esta audiencia de la subcomisión ha contado con el interés tanto de demócratas como de republicanos, situación que no ocurrió previamente en audiencias sobre el tema lideradas únicamente por los republicanos. Definitivamente, este tema será abordado ahora con mayor seriedad política.

Datos

-David Grusch aseguró haber sufrido represalias personales y profesionales por parte del gobierno.

-La Casa Blanca dejó abiertas todas las posibilidades y John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional, dijo: “No tenemos la respuesta de lo que son estos fenómenos”.