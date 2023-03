El cuerpo embalsamado de ‘Pablo EscoBear’, posiblemente, el oso más famoso de la historia, será subastado al mejor postor en estos días y una de las más interesadas es la franquicia estadounidense de extravagancias, Ripley’s Believe It or Not!, quien busca ampliar su colección de rarezas, donde ya tiene, por ejemplo, a un oso negro encontrado con un neumático en la cintura o a un pardo que fue entrenado para montar bicicleta en un circo.

“Nos gustaría darle a ‘Pablo EscoBear’ un hogar y situarlo entre los hibernadores más famosos de la historia. Somos muy serios y, por eso, estamos convencidos de que él tiene un gran valor histórico. Además, también queremos que el oso tenga más vida útil en lugar de ser sólo un estallido de la cultura pop”, explicó Sabrina Sieck, vocera de Ripley’s.





¿Quién es ‘Pablo EscoBear’, el oso cocainómano?

En 1985, la Policía de Georgia, Estados Unidos, encontró el cadáver de un oso empolvado en cocaína. Lamentablemente, el mamífero se había comido más de 20 kilos de dicho estupefaciente distribuidos en 40 paquetes que habían caído desde la avioneta de un narcotraficante. ‘Pablo EscoBear’ murió de sobredosis.

Desde entonces, el cuerpo inerte del oso cocainómano pasó por muchas manos: primero, en el Área Nacional de Recreación hasta un incendio en 1990; luego, fue robado por un ladrón, quien lo terminó “cediendo” a una casa de empeños; que a su vez, se lo vendió al músico de country, Waylon Jennings, quien se lo regaló a Ron Thompson, conocido vendedor de drogas y organizador de fiestas en Las Vegas.





Pablo EscoBear, la película

En febrero de este año, la historia de ‘Pablo EscoBear‘ saltó a los cines de Estados Unidos, recaudando más de 23 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno. La obras contó con las presencia de los actores Keri Russell, O’Shea Jackson Jr., Alden Ehrenreich, Jesse Tyler Ferguson, Kristofer Hivju, Christian Convery, Brooklynn Prince y Margo Martindale.

El oso cocainómano, la película.

Finalmente, cabe resaltar que la historia fílmica tiene una gran variación respecto a la real, ya que la pantalla gigante mostrará a un oso violento y asesino después de haberse comido los 20 kilos de cocaína en un estilo gore y surrealista de, seguramente, el oso más famoso del mundo, el oso cocainómano, ‘Pablo EscoBear’.