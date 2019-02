Hoy se celebra la 91 edición de los Oscar, y Roma parte como favorita con 10 nominaciones

Los Oscar celebran hoy su 91 edición en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.) con la película mexicana "Roma", del cineasta Alfonso Cuarón , como una de las aspirantes más destacadas.

Con diez candidaturas en la gran gala del cine, "Roma" optará, entre otros, a los Oscar a la mejor película, a mejor cinta en habla no inglesa, a mejor director (Alfonso Cuarón) y a mejor actriz (Yalitza Aparicio).

"Roma" podría hacer historia hoy, por ejemplo, si se convirtiera en la primera cinta en español en ganar un Oscar a la mejor película, si diera a la plataforma Netflix por primera vez la estatuilla en la categoría reina de estos galardones o si supusiera para México el primer galardón en el apartado de mejor filme en habla no inglesa.

"Roma" llega lanzada a los Oscar ya que el sábado obtuvo la distinción a la mejor película internacional en los premios Spirit del cine independiente.

Además, entre otros muchos reconocimientos, el palmarés de "Roma" incluye el León de Oro en el Festival de Venecia, dos Globos de Oro (mejor director y mejor película extranjera), el Goya a mejor película iberoamericana y cuatro Bafta (incluyendo mejor cinta y mejor dirección).

Junto a "Roma", la cinta "The Favourite", del griego Yorgos Lanthimos, también logró diez nominaciones para los Oscar.

"Roma" y "The Favourite" figuran entre las nominadas a mejor película, donde aparecen además "A Star is Born", "Black Panther", "Green Book", "Bohemian Rhapsody", "BlacKkKlansman" y "Vice".

El Oscar a mejor actriz se decidirá entre Yalitza Aparicio ("Roma"), Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favorite"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") y Lady Gaga ("A Star is Born").

Y por la estatuilla a mejor actor competirán Viggo Mortensen ("Green Book"), Christian Bale ("Vice"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Bradley Cooper ("A Star Is Born") y Willem Dafoe ("At Eternity's Gate").

Cuarón con "Roma" tratará de llevarse el Oscar a mejor director frente a Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Pawel Pawlikowski ("Cold War") Adam McKay ("Vice") y Yorgos Lanthimos ("The Favourite").

La gala, que por primera vez en treinta años no tendrá presentador, contará con actuaciones musicales tan destacadas como las de Queen con Adam Lambert, Lady Gaga junto a Bradley Cooper, y Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Los Ángeles.

La 91 edición de los Oscar comenzará a las 17:00 horas y se espera un día despejado en Los Ángeles con una temperatura máxima de 19 grados.



Agencia EFE