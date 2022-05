La popularidad de OnlyFans sigue en aumento, pues cada vez existen más perfiles de usuarios de todo el mundo. Faith Lianne, de 19 años, se volvió millonaria al hacer de esta plataforma su principal fuente de trabajo, lo que también provocó que sus padres se molestaran por el contenido que subía y decidieron correrla de su casa. Esto es posible gracias a que los creadores de contenido pueden elegir su cuota de suscripción y reciben una paga a través de las visitas a su cuenta, lo que se ha convertido en un estilo de vida. MIRA: OnlyFans: Fátima Segovia y otros personajes del espectáculo que se encuentran en esta plataforma En el caso del perfil de Faith Lianne, para ver su contenido por un mes se deben pagar 10 dólares; por 3 meses el precio es de 16.50 dólares y por 6 meses es de 33 dólares. Es por ello que, comenzó a tener una gran cantidad de ingresos, de tal manera que no solo tuvo la oportunidad de comprarse accesorios y ropa de marcas reconocidas mundialmente, sino que adquirió su propia casa. Tal ha sido su éxito monetario que ahora incluso son los padres los que han decidido mudarse a la casa de la joven y hasta los apoya económicamente. View this post on Instagram A post shared by Faith lianne (@faithliannee) >Sample HTML block >Sample HTML block

Hace un año, sus padres la corrieron de su casa porque, dijeron, lleva un estilo de vida fuera del mundo estudiantil universitario y trabaja como creadora de contenidos en la plataforma OnlyFans.

A través de una entrevista dada a una agencia de medios británica, la creadora de contenido declaró que en marzo del año pasado decidió dejar la universidad para dedicarse completamente a trabajar en la publicación de fotos y videos exclusivos en su perfil. “En estos días, ser un graduado parece tan sombrío, sin garantías de que obtendrás un trabajo exitoso”, declaró la joven.

Sin embargo, dicha decisión no fue del agrado de sus padres, y aunque Faith estaba consciente de no venir de una familia con dinero y no querer comenzar su vida adulta con deudas por préstamos estudiantiles, dichos argumentos no fueron aceptables para sus papás.