No existe evidencia que demuestra que recuperados de COVID-19 no puedan volver a contagiarse, señala la OMS La OMS sale así al paso de las afirmaciones de que la detección de anticuerpos del SARS-CoV-2 en una persona podría ser suficiente para extender un “pasaporte de inmunidad” que indicara que ya no puede contagiar a otros.