Una mujer fue arrestada y conducida a la cárcel del condado de Maricopa, en Arizona (Estados Unidos ) por los cargos de acoso y amenazas en contra de un hombre con el que tuvo solo una cita pero que, evidentemente, quedó obsesionada al punto de la locura.

Se trata de Jacqueline Ades, quien, producto de su perturbación, llegó a enviar hasta 65 mil mensajes de texto en menos de un año a su víctima. El agraviado añadió además que hubo días en que la mujer le escribió hasta 500 misivas.

"No te atrevas a dejarme... te mataría... y no quiero convertirme en una asesina", "¿Qué haría con tu sangre? Me voy a bañar en ella", "Soy como Hitler, ese hombre era un genio", fueron algunos de los comentarios que elaboró Ades para amedrentar al individuo.

SE BAÑABA EN SU TINA



La persecución de Ades prosiguió con la invasión de la casa del hombre, quien reportó a la Policía que, a través de las cámaras de seguridad, vio que la mujer se bañaba en su tina, cuando él se encontraba realizando un viaje.

El suplicio del hombre se inició el año pasado, cuando vio a la mujer estacionada a las afueras de su casa. Para ese entonces, informó a las autoridades de la situación, y estos acudieron al lugar para obligarla a retirarse de la zona.

En su defensa, Ades aseguró que no iba a intentar hacer daño al hombre y que solo buscaba que no la dejara.