El obispo Salvador Rangel Mendoza de la Diócesis de Chilpancingo en el violento estado de Guerrero , al sur de México , dijo este domingo que narcotraficantes le prometieron que no matarán candidatos en el proceso electoral.



Un líder de crimen organizado se comprometió a no asesinar a los candidatos en Guerrero, con dos condiciones: que los políticos no compren votos y que después cumplan sus promesas.

"Aproveché para hablar con ellos, para pedirles que ya no hubiera más asesinatos de candidatos, y me prometieron que iban a evitar esto, y que dejarían una elección libre", dijo el prelado al término de una misa.



La reunión con el "alto capo de la droga" se habría dado el viernes último, cuando el obispo fue a agradecerles por el restablecimiento de los servicios de agua y luz en un poblado del municipio de Heliodoro Castillo, en la montaña de Guerrero.

No es la primera vez que Rangel Mendoza admite haber hablado con líderes del crimen organizado. En febrero, tras el asesinato de dos sacerdotes en Guerrero, señaló que hacía dos años había conversado con un grupo para salvar la vida de un sacerdote.



"Estoy tratando de que no haya más asesinatos" , recalcó este domingo en una entrevista a la radio mexicana, quien además exigió que no se le embarre con el narcotráfico. "Yo me relaciono con ellos y no les pido ni dinero ni una posición política. (...) Hablo con unos y con otros, yo solo les pido que no asesinen, que no secuestren, y que traten bien a las gentes"(sic), agregó.



Guerrero es uno de los estados más golpeados por la violencia ligada al crimen organizado en México. Varios aspirantes a cargos populares han sido asesinados en Guerrero en las últimas semanas.



A inicios de marzo, el aspirante a una alcaldía en Zihuatanejo, en la costa del estado, fue asesinado a balazos.