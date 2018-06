Volvió a vivir. La joven estadounidense que en febrero de este año se arrancó los ojos con sus propias manos tras haber consumido metanfetamina comenzó un nuevo futuro pese a haber quedado ciega.

Kaylee Muthart (20) conmocionó al mundo, cuando en un ataque psicótico y de alucinación, se sacó sus ojos frente a una iglesia de Anderson en Carolina del Sur ( E stados Unidos ).

El haber sostenido una fuerte discusión con su madre —quien le advirtió que le internaría en un centro de rehabilitación para curar su adicción— la llevó a perder el control de sus impulsos más primitivos.

Médicos del hospital Greenville Memorial no pudieron hacer nada por salvar su vista más que internarla en terapia intensiva y darle de alta un mes más tarde.

Tras el episodio más oscuro de su vida, la muchacha decidió continuar con su futuro lejos de las drogas.

"Me siento como una persona. Me siento yo misma, no siento como que esté persiguiendo algo. Se siente, realmente, muy bien. De la forma en que funcionó es la forma en que Dios hizo que funcionase, es así… pero preferiría que sucediera más que estar atrapada en ese mundo", Muthart a la revista People.

Con el apoyo incondicional de su madre, Kaylee inició un tratamiento con miras a aprender a movilizarse por sí sola. Inicialmente en su casa y luego en la vía pública. Además no volvió a tener recaídas en su adicción y soportó con gran fortaleza saber que no iba a volver a ver.

Incluso, ahora ha iniciado clases de guitarra y comenzó a consumir películas por Netflix a través de audios descriptivos.

Disfruta, además, de las cosas simples de la vida como dormir porque sueña y ve colores. "Es como poder volver a ver. Es reconfortante porque está lleno de colores. Me gusta dormir porque es como si pudiera volver a ver", señaló.

Ahora solo desea que su testimonio sirva para prevenir a quienes consuman drogas, de no hacerlo más. "Las personas que realmente consumen drogas comprenderán que las drogas son capaces de hacer las cosas que me hicieron a mí. Compartir mi historia podría hacer que se den cuenta de eso, o podría alentarlos a detenerse".

A inicios de julio le colocarán prótesis artificilaes en sus órbitas oculares que no la ayudarán a recuperar la visión pero le dará una nueva