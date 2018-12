Bakhtiyer Sindrov, un pequeño niño de Uzbekistán, sufrió severas quemaduras en un incendio que se ocasionó en la vivienda de sus padres cuando solo tenia 5 años. Debido a esto, su rostro quedó completamente desfigurado. No podía abrir la boca y solo era alimentado por un tubo, lo que causó que sus dientes se pudrieran, informó Daily Mail.



Angustiado por la apariencia de su cara, el infante le dictó una carta a su papá donde le pedía a Papá Noel que le diera una nueva. De acuerdo con el medio, este es el desgarrador texto:



“¡Hola Papá Noel! Me quemé cuando era pequeño. Perdí mi cara en el fuego y desde entonces me tengo que esconder de las personas porque me tienen miedo. Yo mismo me tengo miedo cuando me veo en el espejo. No tengo nariz, ni orejas, ni pelo. Mi mamá dice que no iré a la escuela. Esto me duele a menudo, pero no lloro; mi mamá sí. Papá Noel, dame una cara nueva, por favor, y nunca en la vida lloraré. Solo quiero ser como los otros niños”.



El diario inglés indicó que, el pequeño se sometió hace poco a una cirugía reconstructiva, donde los médicos pudieron recuperar sus labios, dientes y párpados. Además, en julio pasado, los doctores le insertaron algunos implantes en el cuello para estirar su piel.

Durante el último año, el niño ha recibido tratamiento médico en una clínica de India. Esto ha sido posible gracias a las donaciones y apoyo de amigos y familiares, así como por la ayuda de ‘Ya ryadom’ (‘Yo estoy a tu lado’), una organización benéfica, agregó Daily Mail.



Justamente, fue esa organización a la que le llegó la carta de Navidad del pequeño, concluyó el medio.