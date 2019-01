Secuestran a esposa de millonario y piden rescate en criptomoneda

La esposa de un millonario de Noruega , desaparecida hace 10 semanas, fue secuestrada y sus captores exigen un rescate en criptomoneda, informaron fuentes policiales.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, 68 años, está desaparecida desde el 31 de octubre y "se ha presentado una solicitud de rescate y amenazas graves", dijo el inspector Tommy Brøske, jefe de la sección de búsqueda e investigación, en una conferencia de prensa.

"Nuestra teoría principal es que la víctima fue secuestrada por desconocidos en su casa en Lørenskog", a menos de 20 kilómetros de Oslo, agregó.

La policía dice no tener ningún sospechoso por ahora. Además, confirmó que la solicitud de rescate se hizo en criptomoneda, lo cual es difícil de rastrear, pero no quiso comentar sobre el monto involucrado, aconsejando a la familia que no la pagara.

"La familia decidió seguir los consejos de la policía", sostuvo su abogado, Svein Holden, durante una conferencia de prensa.

Según el periódico Verdens Gang (VG), la demanda de rescate es un monto equivalente a 9 millones de euros en criptomoneda Monero.

La policía trabaja fuera de la casa de la noruega Anne-Elisabeth Falkevik Hagen. (EFE). La policía trabaja fuera de la casa de la noruega Anne-Elisabeth Falkevik Hagen. (EFE). La policía trabaja fuera de la casa de la noruega Anne-Elisabeth Falkevik Hagen. (EFE).

Este tipo de crimen es extremadamente raro en Noruega , donde el nivel de delincuencia es generalmente bajo. "No tenemos antecedentes de nada comparable en el país", señaló Tommy Brøske.

La policía, que ha estado investigando discretamente el caso durante varias semanas, ha decidido revelarlo con la esperanza de obtener información de la población, indicó Tommy Brøske.

Han tenido contacto "limitado" a través de una plataforma de comunicación digital con los presuntos secuestradores, añadió sin especificar cuándo fue el último.

"No hemos recibido ningún signo de vida de la víctima, ni hemos recibido ningún signo de que ella no está viva", confirmó Tommy Brøske.

El inspector de policía Tommy Brøske. (Reuters). El inspector de policía Tommy Brøske. (Reuters). El inspector de policía Tommy Brøske. (Reuters).

El esposo de la desaparecida, Tom Hagen, de 68 años, tiene un patrimonio valorado en unos 174 millones de euros. Su fortuna la hizo en bienes raíces y energía.

Según los medios noruegos Hagen posee el 70% de la empresa eléctrica Elkraft que cofundó en 1992.

Fuente: AFP