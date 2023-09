Varios videos circularon en redes sociales mostrando a un grupo grande personas que ladraban y aullaban tal perros en una estación de metro de Berlín Potsdamer Platz (Alemania). Sin embargo, no se trata de un caso unísono de transespecie, sino que eran parte de un video para el festival fetichiste Folsom Europe 2023.

Más de cien personas se reunieron en la estación portando máscaras de perros e, incluso, algunos de ellos simulaban la posición de los animales, es decir, estaban en “cuatro patas”. Esta representación fue grabada el pasado 8 de septiembre y era parte del evento mencionado, el cual se celebra en Berlín durante varios días, según medios españoles.

Es una acción de ‘puppy’ play, tipo de ‘petplay’ (un juego de roles sexuales), donde un participante toma el papel de un animal, lo que significa que adopta la personalidad y mentalidad de este, en este caso, de un perro, según explica el medio Puppy Play Spain.

No obstante, eso no quiere decir que no hayan personas que sí quieran ser identificadas como animales, lo que se conoce como transespecie.

En los últimos años, han aparecido varios casos de este fenómeno en el mundo, sobre todo de humanos que se creen perros.

Tom Peters, por ejemplo, es un ciudadano británico que se presentó en el programa This Morning en 2019 para contar que es la primera persona que luce y vive como un cachorro de raza dálmata. Otro caso más reciente es el de ‘Toco’, un creador de contenido japonés que transita por las calles bajo un disfraz de border collie.









