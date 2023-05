A finales de marzo, unas fotografías del papa Francisco vistiendo ropa bastante extravagante se viralizaron (y encantaron) en Internet. En las imágenes aparecía el papa argentino luciendo una casaca Puffer de color satín, su solideo impecable y un enorme crucifico sobresaliendo de su vestimenta. El atuendo, más allá de la osadía, no dejaba de ser una opción por lo que muchos —aunque dudando— aplaudieron el estilo sacado de un catálogo de Balenciaga. Además, más allá de la extravagancia, las imágenes no daban más motivos para sospechar. La sorpresa llegaría cuando medios especializados reportaron que el look papal no era el último grito de la moda; sino una serie de imágenes creadas con inteligencia artificial.

Trump siendo perseguido por policías. Melania Trump llorando tras la detención de su marido. Trump con el típico mono naranja que llevan los presos llegando a un McDonald. Las premisas resultan sospechosas, pero al haber sido lanzadas a comienzos de abril, cuando el mismo expresidente dijo que existía un plan para arrestarlo, guardaban cierto porcentaje de posibilidad. Las imágenes se esparcieron rápidamente por Twitter y más de uno creyó en el amargo destino del republicano. ¿Qué había pasado? Nuevamente la inteligencia artificial. El periodista Eliot Higgins es el creador de las imágenes, o, mejor dicho, fue él quien le pidió al programa Midjourney que elabore las gráficas en son de broma.

No sería raro que la princesa Leonor de España, a sus 17 años, mantenga una cuenta de TikTok donde dé rienda suelta a su creatividad. Quizás por ello es que durante el año pasado muchos dieron por sentado que ella era verdaderamente la protagonista de un video donde aparece una mujer con su rostro haciendo unos modernos pasos de baile. ¿Por qué habría de dudar? Sin embargo, al poco tiempo, medios españoles aseguraron que la heredera al trono no tenía cuenta en TikTok (o por lo menos no la ha hecho pública) ni grabó ningún video bailando. ¿Tenía entonces la hija del rey Felipe una gemela desconocida? De ninguna forma. Lo que en realidad había ocurrido fue que algún usuario, mediante una aplicación de video con inteligencia artificial, había superpuesto su rostro al de una persona real que estaba bailando. Los alcances de la tecnología permitieron que la edición quede muy realista, a pesar de la ficción.

Estos tres casos son solo algunos de las decenas de ejemplos que en los últimos días han llamado la atención porque han tenido a algún personaje como protagonista de una situación irreal. Un problema que se decía del futuro se sufre hoy y los especialistas ya le han puesto un nombre: deepfakes. El sitio de tecnología Xataka define este nuevo término como “archivos de video, imagen o voz manipulados mediante un software de inteligencia artificial para representar a un individuo diciendo o haciendo algo que no dijo o hizo”. Citando un estudio realizado por Iproov, el medio completa su artículo soltando una bomba. “Aunque el 57% de los usuarios cree que puede detectar con éxito un deepfake, la investigación muestra que solo el 24% lo hace de manera efectiva”.

La llegada de la inteligencia artificial a todos los usuarios en sus (por ahora) decenas de formas (ChatGPT, Midjourney, Microsoft Designer, Synthesia, entre otras) ha dejado abierta la puerta al problema, que por ahora es solo eso, pero que en unos meses podrá ser un aluvión. En una reciente columna, el periodista Andrés Oppenheimer da cuenta, a raíz de una conversación con el especialista en IA Rony Abovitz, que en menos de cuatro meses tendremos videofakes inundando Internet.