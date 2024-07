Este año se conmemoran 50 años desde la creación de Hello Kitty, el entrañable personaje diseñado por Yuko Shimizu en 1974. Para celebrar este hito, la compañía Sanrio ha revelado la verdadera identidad de su icónica creación. A pesar de que comúnmente se le ha considerado como una gatita (incluso su nombre, “Kitty”, así lo sugiere), la realidad es otra.

Jill Cook, una directiva de Sanrio, mientras organizaba una exposición para el 50 aniversario de Hello Kitty, redactó una breve descripción del personaje en la que mencionaba que era una gata. Sorprendentemente, poco después recibió un mensaje de sus superiores aclarándole la verdadera situación.

La empresa parece concebirla como un Oliver Twist de la vida. “En realidad es una niña pequeña nacida y criada en los suburbios de Londres”, confirmó Cook luego de hablar con los representantes de la compañía.

“Fueron muy firmes. Me dijeron que no era un gato, sino un personaje de dibujos animados. Hello Kitty es una niña, una amiga, pero en ningún caso es un gato. Por eso se sienta y camina como cualquier humano y por eso nunca va a cuatro patas. Hasta tiene su propia mascota, un gato llamado Charmmy Kitty”, agregó la empresaria.

Yuko Shimizu es la creadora de Hello Kitty.

“Tiene madre, padre y una hermana gemela llamada Mimmy, que además es su mejor amiga. Le gusta cocinar galletas y hacer nuevos amigos. Pesa tres manzanas y tiene la altura de cinco manzanas. Su mundo es enorme. Tiene su propia mascota, Charmmy Kitty, un novio llamado Dear Daniel y cientos de amigos. Es una emprendedora que partió de la clase media y ahora vale miles de millones de dólares. Sólo queda desearle un feliz cumpleaños a Hello Kitty”, explicó Cook.

Hello Kitty protagonizó varios cortometrajes japoneses en la década de 1980 y ha sido el personaje principal de varias series.

La compañía nipona ha construido un imperio en torno al icónico personaje, cuyo rostro y figura aparece todavía en todo tipo de ropa, accesorios, peluches, productos de papelería, vinos, tarjetas de crédito, guitarras, juguetes sexuales, aviones, restaurantes y hasta hospitales.

