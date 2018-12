Un niño español de nueve años descubre desde Moscú una supernova "Papá, he descubierto una supernova", le contó a Diego Fernández Ortiz su progenitor cuando este lo vino a recoger al colegio. El niño, quien habla tres idiomas, no le pudo avisar antes ya que no usa celular.

- / - Un niño español de nueve años, Diego Fernández Ortiz, ha descubierto desde Moscú una supernova en la constelación del Pez Volador. (EFE) - / - Un niño español de nueve años, Diego Fernández Ortiz, ha descubierto desde Moscú una supernova en la constelación del Pez Volador. (EFE) - / -