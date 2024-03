Doble tragedia en Argentina. Un niño de 13 años fue encontrado sin vida dentro del freezer de su casa ubicada en el barrio Panamericano de la capital provincial de Córdoba. Horas después, durante una entrevista radial donde se relataban los detalles del suceso, la bisabuela del menor sufrió un infarto y falleció.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, tras el hallazgo del menor, este fue trasladado de emergencia al Hospital de Niños la Santísima Trinidad, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito.

La madre del niño, Belén, relató los trágicos momentos en una entrevista con el noticiero “Arriba Córdoba”. Entre lágrimas, describió cómo encontró a su hijo con espuma en la boca dentro del freezer.

“Ocurrió como a la 1 de la madrugada. Yo me levanté a bañarme porque era sofocante el calor que hacía y los mosquitos. En ese momento que me levanté me agarró como una corazonada de madre, me fui a bañar, mi mamá empezó a apagar las luces de toda la casa y se le da por abrir el freezer y encontramos a mi hijo adentro, con espuma en la boca”, dijo.

Belén sugirió que su hijo podría haberse metido en el freezer después de bañarse. “Se metió bañado al freezer, lo agarró la corriente y no pudo hacer más nada”. La abuela del niño, consternada por la situación, explicó que el freezer había quedado de un negocio cerrado anteriormente y que aparentemente estaba vacío y desconectado.

“No sé si lo habrá enchufado, no sé. Aparentemente lo habría enchufado y se ha metido. Tenía agua, capaz que lo ha agarrado la corriente. No te puedo explicar, no sé”, explicó.

La bisabuela del niño falleció de un paro cardíaco al enterarse de la trágica noticia durante una entrevista radial en vivo. Según el testimonio de testigos, la mujer colapsó mientras escuchaba cómo la madre del niño daba detalles de lo ocurrido en radio Mitre Córdoba.





