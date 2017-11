Adrián Guacarán, famoso en Venezuela por haberle cantado 'El Peregrino' al papa Juan Pablo II durante su visita a ese país, murió víctima de la crisis que atraviesa. El artista era muy querido en el territorio llanero y recordado porque su voz impactó al Padre Santo.



El músico falleció a los 44 años debido a una insuficiencia renal y por las dificultades que tuvo para conseguir los medicamentos para superar su mal.

Necesitaba con urgencia albúmina y aldactone (diurético), pero en el Hospital Domingo Luciani, donde murió Guacarán, no había disponibilidad. Incluso el artista había pedido auxilio a través de su cuenta de Twitter.

Saludos a todos Yo ADRIÁN GUACARAN solicito con urgencia para mí ALDACTONE DE 100 MG. Tlf 04167082481, Dios les pague — Adrian Guacaran (@guacaran_blanco) 6 de noviembre de 2017

Su esposa, Sheila de Guaracán, denunció que en aquel centro de salud la atención es pésima y que a diario tenía que salir a la calle en busca de los medicamentos.

"Una señora vino y llenó cuatro frascos de albúmina, pero no eran suficientes. No recibió el tratamiento completo", señaló y agregó: "Fueron tantas las cosas que se necesitaron y no se encontraban que se hizo por servicio público".



La enfermedad del músico fue repentina, según su esposa. Desde el sábado pasado estuvo internado en dicho hospital, al que llegó cuando se le comenzaron a hinchar las piernas y no podía caminar.

Hasta su muerte estuvo ligado al arte, ya que seguía cantando de manera independiente con sus amigos. A su partida, dejó a su hijo adolescente de 13 años de edad. "Teníamos esperanza hasta lo último... de repente cayó y comenzó su agonía hasta que falleció", relató su amada.