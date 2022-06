La niña de 10 años sufrió graves quemaduras en sus manos por seguir un nuevo desafío de redes sociales en Inglaterra . Las lesiones son tan graves que la pequeña necesitará cirugía. Incluso, los médicos señalaron que sus heridas podrían tardar entre 18 meses a dos años en sanar por completo.

La pequeña fue a una pijamada en la casa de una amiga cuando ambas decidieron realizar un reto de TikTok que lleva por nombre ‘la mano helada’, el cual habían visto en la plataforma de videos.

El reto consiste en arrojarse desodorante desde muy cerca, concentrando el flujo en un mismo punto para que los que lo practican tengan la sensación de congelamiento, pero las consecuencias fueron terribles.

La menor sostuvo el recipiente a menos de dos centímetros de distancia y aguantó dicha sensación de frío por diez segundos. Tras sufrir la quemadura, la familia de la amiga trataron de combatir la quemadura por frío y el dolor por casi un día, pero, al no ver mejorías, decidieron acudir al hospital.

“Fue un shock, no podía creerlo cuando vi sus manos. No supe si reír o llorar. Normalmente, es una niña muy sensata, nunca se mete en problemas ni hace tonterías. Simplemente, tuvo un lapsus de falta de sentido común”, recordó la madre de la menor al medio The Mirror.

El hospital dijo que la niña necesitaría ayuda de un equipo de cirujanos plásticos, además de que la herida tardaría entre 18 meses a dos años para poder curar por completo.

“Diez segundos de estupidez la dejaron con dos años de dolor”, lamentó la madre. “Simplemente jugaban con una lata de desodorante”, repitió incrédula al periódico.