Los testimonios de los escolares sobrevivientes del terremoto que derrumbó el colegio Enrique Rébsamen, en México, conmueven al mundo.

En una entrevista con Televisa, dos niñas de aproximadamente 6 años relataron cómo vivieron esta dura experiencia. En tanto, siguen las labores de rescate en el centro educativo.

"Estaba sentada, copiando la tarea cuando pensé que alguien me estaba pateando. Pero, al voltear, no había nadie. Luego mi maestra de inglés nos dijo que estaba temblando y nos sacó del salón. Cuando empezamos a bajar las escaleras, empezó a caer una parte de edificio y todo era polvo y no podíamos ver nada. Ni siquiera se podía bajar las escaleras pues se movían mucho", comentó una de las pequeñas.



Otra escolar entrevistada por la cadena mexicana describió así lo ocurrido: "Pensé que me empujaban, pero luego vi que no había nadie. La maestra dijo que era un temblor y empezamos a bajar cuando Secundaria se derrumbó y a la vez, vi que se hacía un hoyo en la pared".

"Mamá, te quiero"

Tras salir de la institución educativa, ambas niñas y sus demás compañeros fueron conducidos a casas aledañas para garantizar su bienestar.



"Nos empezaron a poner nuestros nombres en la mano para ver quién estaba y quien no", agregó una de ellas, mientras que la otra recordó cómo fue el encuentro con su mamá tras el sismo. "Le dije que la quería mucho y que estaba muy asustada".



Hasta el momento, autoridades aztecas han reportado a cerca de 30 niños muertos en el colegio Rébsamen por el terremoto en México.