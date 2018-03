Nikolás Cruz es el asesino que con un rifle semiautomático en mano le quitó la vida a 17 personas (14 estudiantes y 3 adultos) en una escuela secundaria de la ciudad de Parkland, estado de Florida.

El último miércoles 14 de marzo, Cruz tuvo que ir a una corte federal del condado de Broward, al norte de Miami, para escuchar los 34 cargos criminales que se le imputó por haber desatado tal masacre el 14 de febrero pasado.

Elizabeth Scherer fue la jueza que presidió la audiencia en la cual Nikolas Cruz fue acusado bajo 17 delitos de homicidio premeditado y 17 de intento de homicidio. Además, este joven de 19 de años podría afrontar la pena de muerte, según lo solicitado por la Fiscalía.

Sin embargo, Cruz fue declarado como no culpable tras no responder a ninguno de los cargos que la jueza Scherer leyó. Cruz no pronunció una palabra y miró al piso durante la breve audiencia a la que asistió con el traje naranja, esposado y custodiado por una veintena de oficiales.

En la lectura de cargos, se presentó el hermano menor de Nikolas, Zachary Cruz. Este rompió en llanto al escuchar todos los cargos. Días antes de la audiencia, Zachary había compartido fotos junto a él, donde agradecía todos los mensajes de aliento.

Nikolas Cruz Nikolas Cruz (izquierda) y Zachary Cruz (derecha). (Facebook)

Cuando fue detenido después del tiroteo, el joven confesó a la policía haber sido el autor de los disparos. Nikolas Cruz era un ex alumno de la escuela de enseñanza secundaria que fue el escenario de la matanza del 14 de febrero.

Esta es la audiencia completa grabada en vivo por la cadena Univisión.