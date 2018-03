Nikolas Cruz se declara no culpable de la masacre en Florida [FOTOS] Noticias en Florida: Autor confeso del tiroteo que dejó 17 muertos no respondió a la lectura de los 34 cargos, por lo que jueza ingresó una declaración de no culpabilidad en su nombre.

- / - Nikolas Cruz, autor confeso del tiroteo en Florida que dejó 17 muertos y 17 heridos, no respondió a la lectura de los 34 cargos que pesan en su contra. (REUTERS) - / - En ese sentido, la jueza del caso ingresó una declaración de no culpabilidad en su nombre. (REUTERS) - / - El autor de 19 años fue acusado formalmente hoy en un tribunal del condado de Broward de 17 cargos de homicidio premeditado y 17 de intento de homicidio que dejó el ataque el pasado 14 de febrero. (REUTERS) - / - Cruz no pronunció una palabra y miró al piso durante la breve audiencia a la que asistió esposado y custodiado. (EFE) - / - Un funcionario cercano al caso explicó que esta declaración está vinculada al hecho de que la fiscalía manifestó que pedirá la pena de muerte para el asesino. (EFE) - / -