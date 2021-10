Larry Miller, presidente de la marca deportiva Jordan Brand, que pertenece a Nike, admitió en una entrevista el último 13 de octubre que asesinó a una persona cuando él tenía 16 años.

“Es lo que lo hace aún más difícil para mí porque fue sin motivo alguno”, confesó el ejecutivo. “Quiero decir que no había una razón válida para que esto sucediera. Y es la cosa con la que realmente lucho y es, sabes, la cosa en la que pienso a diario”, se lamentó durante una entrevista con Sports Illustrated.

Larry Miller, de 72 años, confesó haber asesinado a una persona cuando tenía 16. (Foto: captura de video Sports Illustrated)

Miller, quien ahora tiene 72 años, señaló que los hechos ocurrieron en 1965, cuando pertenecía a la pandilla Cedar Avenue en Filadelfia, Estados Unidos. “Estaba borracho todos los días”, aseguró. De hecho, el homicidio ocurrió cuando él y otras personas presentes estaban ebrios.

En aquel entonces, la decisión de disparar contra otra persona le parecía un acto de venganza dado que un mes antes uno de sus amigos fue apuñalado durante una pelea. Sin embargo, se descubrió que el joven baleado no tenía relación con el amigo fallecido.

Miller describió haber sido perseguido por el asesinato. No conocía a la víctima, identificada en las noticias de ese entonces como Edward White, de 18 años.

Poco después del asesinato, Miller fue condenado a prisión. Ahí dentro aseguró haber aprovechado el tiempo para educarse. Desde entonces, el trágico suceso se mantuvo en secreto hasta hace poco cuando confesó lo sucedido a sus compañeros de trabajo y a la familia.

“He quedado conmovido por lo positiva que fue la respuesta”, expresó el ejecutivo de Nike. “En realidad, se trata de asegurarse que la gente entienda que las personas anteriormente encarceladas pueden hacer una contribución. Y que un error de una persona o el peor error que haya cometido en su vida no debe controlar lo que pasa con el resto de la vida”, opinó al medio ya mencionado.

Miller ha logrado construir una carrera exitosa en compañías como Campbell Soup, Kraft Foods y Trail Blazers, donde se desempeñó como presidente del equipo de 2007 a 2012.

El ejecutivo cuenta más detalles de esta historia en su libro “Jump: My Secret Journey From the Streets to the Boardroom” que será publicado a principios de 2022.

VIDEO RECOMENDADO

Ibai Llanos y Piqué van muy en serio con el Mundial de Globos. El streamer y el jugador del Barcelona han organizado un torneo sacado de un vídeo viral de Internet y lo están llevando al límite. Conoce al participante que representará a Perú.