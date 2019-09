ALERTE #INONDATIONS pour Niamey, Dosso et Tillaberi.

Le niveau du fleuve #Niger a dépassé de +70cm la cote d’alerte, et une augmentation de 10cm/jour est attendue pour le week-end. La communauté humanitaire se mobilise pour alerter les populations et préparer l’assistance. pic.twitter.com/MPGgLFjJ1S