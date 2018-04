El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , nuevamente se encuentra en el centro de las críticas luego de que expresara unas palabras que causaron la indignación de varios venezolanos y de internautas en redes sociales.

En unas declaraciones a la prensa estatal, el gobernante hizo un llamado a sus compatriotas para que no se vayan del país, argumentando que " Venezuela es el mejor país del mundo".

Pero aquella frase no fue lo que puso a Maduro en el blanco de los cuestionamientos. En una pregunta retórica, el jefe de Estado venezolano señaló que gracias a "la propaganda en contra" de su país, es que los ciudadanos han emigrado.

"Sé de muchos que se han ido por la propaganda en contra de nuestro país y eso les ha llenado la mente. Ellos se fueron y están arrepentidos. No sabes cuánta gente está lavando pocetas (inodoros) en Miami. ¿Tú te irías a lavar pocetas en Miami? Yo no me voy. Yo no dejaría mi patria jamás", apuntó.

En otra parte de su discurso, Nicolás Maduro insistió en que los venezolanos que partieron de su ciudad, es porque sucumbieron a "una falsa ilusión".

"¿Tú te irías de tu patria amada? Yo no me iría jamás. Todo aquel venezolano que se fue producto de una falsa ilusión, tiene mis manos para que regrese. ¡Vuelvan a Venezuela a trabajar en esta tierra bendita!", exclamó.