El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro, se dirigió este martes a sus simpatizantes para solicitarles su apoyo en las próximas elecciones generales que se aproximan en su país.

En este llamado, el líder chavista prometió que solucionaría la crisis económica que hunde a Venezuela y que se extiende a sectores sociales y políticos. Sin embargo, solicitó un pedido antes.

En su pronunciamiento, les pidió a sus seguidores "10 millones de votos" para que obtenga la victoria de los comicios que se han fijado para el próximo domingo 20 de mayo.

Según señaló el gobernante venezolano, este "primer apoyo" es para que no lo "dejen solo" en la "batalla contra las mafias de la economía".

"Necesitamos una gran victoria el 20 de mayo para yo acabar con todas las mafias de la economía. No me dejen solo en esta batalla. ¿Ustedes me van a apoyar en los golpes que voy a dar contra las mafias? Pero, el primer apoyo que necesito son 10 millones de votos", dijo Maduro, quien busca su reelección en menos de tres semanas.

Para el jefe de Estado Venezolano, "las mafias de las economía" son las culpables de la aguda inflación que perjudica la alimentación y la salud en su país. Por ello, quiere "derrotarlas".

"Confíen en mí (...) y derrotaré a las mafias económicas, a los bachaqueros y a toda la guerra económica, lo juro", agregó Maduro después de una marcha oficialista por la festividad del Día del Trabajador.