A solo dos días de la posible reinstauración de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se atrevió a mandarle un mensaje en inglés a Joe Biden. Sin embargo, lejos de sonar serio, provocó risas por su mala pronunciación del idioma.

“Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje... if you want, I want. If you don’t want, I don’t want”, intentó pronunciar Maduro antes de que las risas imparables de su audiencia lo obligaran a detenerse.

🇻🇪 | Nicolás Maduro intentó enviarle un mensaje a Joe Biden en inglés y provocó la risa de su propio público.pic.twitter.com/DI9FQ3bP6B — UHN PLUS (@UHN_Plus) April 16, 2024

En un intento por restaurar la compostura, Maduro tradujo la frase al “caraqueño” y concluyó en tono vehemente: “Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final”.

La situación se desarrolla en el contexto de la posible expiración de las licencias que permiten a Venezuela comerciar su crudo sin restricciones, otorgadas por Estados Unidos y cuya validez termina este jueves.

Maduro afirmó que su país continuará su marcha económica independientemente de las decisiones de Estados Unidos, calificando las acciones estadounidenses como “chantaje” y “colonialistas”.





Estados Unidos repondría sanciones contra Venezuela





A pesar de la tensión, Maduro señaló que su régimen sigue abierto al diálogo con Estados Unidos y reveló que hubo comunicación entre ambas partes.

Sin embargo, Estados Unidos ha dejado claro que no renovará las licencias si no hay avances significativos hacia elecciones libres y justas en Venezuela.

“A falta de avances por parte de Maduro y sus representantes en términos de implementar las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024″, dijo este lunes un portavoz del Departamento de Estado.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Irán lanza un ataque sin precedentes contra Israel - 0lwz42Nm