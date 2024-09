Nicolás Maduro llama "ladrón" al presidente de República Dominicana

A petición del Gobierno de Estados Unidos, hace unos días se incautó un avión al Gobierno de Venezuela en la República Dominicana. Al respecto, el dictador Nicolás Maduro, declaró que el acto fue un "robo", y el presidente del país caribeño, Luis Abinader, es un "ladrón".

Según la CNN, todavía no ha habido comentarios de parte de la Presidencia de la República Dominicana frente a las palabras de Maduro. Por su parte, Maduro ha hecho declaraciones en una reunión del Consejo Federal de Gobierno, una semana tras la incautación de la nave: “Muy pendiente del debate esta noche (entre Kamala Harris y Donald Trump), casi me voy para allá, si no me hubieran robado el avión en República Dominicana me fuera para allá. Me dejaron sin avión, el ladrón del presidente de República Dominicana Abinader, que es un bandido, un ladrón, el pueblo de Dominicana le pasará su cuenta en su momento”, expresó, causando indignación en ese país.

La nave se encontraba en la República Dominicana para recibir cuidado y mantenimiento. Una orden judicial llevó a que fuera inmovilizada y luego trasladada a Florida. El Departamento de Justicia lleva a cabo la investigación por posible contrabando y lavado de activos. Tras la retención del avión, Abinader declaró en una conferencia de prensa que el avión, en lugar de estar registrado con el Gobierno de Venezuela, era de una identidad desconocida.

Frente a esto, el Gobierno de Venezuela declaró al acto "piratería", y señalando a Washington como el principal culpable. Diosdado Cabello, ministro de lnterior de Venezuela, habría señalado el acto de "robo".

En un comunicado de prensa, se informó lo siguiente: "Una vez más, las autoridades de los Estados Unidos, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el presidente de la república, justificándose en las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal, impone alrededor del mundo”.

Pero según datos de CNN, habría un segundo avión vinculado a Maduro en la República, que se encuentra bajo vigilancia permanente.

Estos eventos han tenido lugar tras las controversiales elecciones presidenciales en Venezuela, dadas el 28 de julio, donde fue declarado ganador Maduro, por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque haya sido felicitado por Bolivia, Cuba y Nicaragua; la gran mayoría de América Latina ha cuestionado las decisiones, señalando que el vencedor real habría sido el opositor Edmundo González Urrutia.

