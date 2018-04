Este martes, el mandatario venezolano Nicolás Maduro se pronunció en un discurso público a sus simpatizantes sobre la Cumbre de las Américas que se celebrará los días 13 y 14 del presente mes. Estas son las frases que más destacaron.

1. "Me quedo en Venezuela, esa es mi decisión (...) No vamos a la Cumbre"

El gobernante venezolano confirmó esta tarde que no asistirá a la Cumbre de las Américas. "Anoche decidí que no voy a ir a la Cumbre de las Américas en Lima y me voy a quedar con el pueblo de Venezuela", anunció Maduro.

Como se recuerda, Maduro dijo el 15 de febrero que así "llueve, truene, por aire, tierra o mar", el mandatario asistiría a la reunión que se celebrará en Lima.

2. "La Cumbre de las Américas es una pérdida de tiempo"

Una de las razones por la que alega no asistirá a la cumbre que reúne a máximos dignatarios es que sería una "pérdida de tiempo" y añadió que "en esa cumbre no hay ningún tema que se vaya a decidir".

Consideró que la presencia de Venezuela en ese foro no era prioridad para su política exterior y aseguró que no se discuten "temas para la vida de los pueblos y no se toman decisiones" en favor de la región.

​3. "De corazón estaré en la Cumbre de los Pueblos"

Como se recuerda, este foro alternativo presentó una invitación al presidente la 'Revolución Bolivariana', el pasado 14 de marzo, luego que las autoridades diplomáticas oficiales del Perú retiraran la invitación a Maduro para asistir a la Cumbre de las Américas.

La ' Cumbre de los Pueblos ' es encuentro organizado por el Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL) de Perú, que integran sindicatos de trabajadores y de estudiantes y organizaciones indígenas y feministas.

A pesar de la ausencia de Nicolás Maduro en Lima, una numerosa delegación venezolana arribó anoche al Perú, en vuelo directo desde Caracas, para asistir a la mencionada cumbre que se desarrollará en paralelo.

4. "Vamos a ver quién no va a la cumbre"

Maduro se burló de quienes le impidieron asistir al evento. Recordó que el ex secretario del Departamento de Estado estadounidense, Rex Tillerson , inició en marzo una gira a países "de la derecha" como México, Colombia, Perú y Argentina "con el único objetivo de que (estos países) declararan que Maduro no iba a la Cumbre de las Américas".

Luego se mofó que Tillerson fuera despedido el pasado 14 de marzo —hecho que se debió a diferencias con Trump por el acuerdo nuclear de Irán—. "Se secó, se fue", sentenció.

5. Llama "ladrón de cuatro suelas" a PPK

De igual manera se burló del ex presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski , quien también se opuso firmemente a que asista el mandatario venezolano.



"PPK, que decía 'Maduro no va a la Cumbre', un día se fue, lo sacaron de la presidencia del Perú por corrupto, bandido de cuatro suelas. Quien se mete con Venezuela, se seca", aseguró en el canal estatal de su país.

Además reveló que intentó asistir a la evento internacional luego que Martín Vizcarra asumiera la presidencia. Sin embargo, desistió cuando supo que fue retirada la seguridad a la delegación de su país.