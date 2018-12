Nicolás Maduro , presidente de Venezuela, advirtió en cadena nacional a sus adversarios que en el país petrolero no habrá un giro político como el que dio Brasil con la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro.

"Venezuela no es Brasil. Acá no va a haber un Bolsonaro. Aquí lo que hay es pueblo y chavismo para rato (...). Bolsonaro aquí no va a haber nunca, porque nosotros construimos fuerza popular", sostuvo Maduro durante un acto del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Reiterando sus denuncias sobre un complot de Estados Unidos para derrocarlo con respaldo de Brasil y Colombia, el mandatario calificó de "loco de la cabeza" al futuro vicepresidente de Bolsonaro, el general retirado Hamilton Mourao, quien aseguró que el gobierno de Maduro "está llegando a su fin" y anunció presiones diplomáticas para que haya "elecciones normales" en Venezuela.

"Aquí te espero, con millones de hombres y mujeres y con la Fuerza Armada (...) Aquí te espero, Mourao, ven tú mismo", le desafió en un encendido discurso.

Maduro se prepara para comenzar el próximo 10 de enero un segundo mandato de seis años, tras ser reelegido en votaciones boicoteadas por la oposición, que las denunció como un fraude, y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.

El gobernante socialista vinculó la semana pasada al futuro gobierno de Brasil con un supuesto plan de la Casa Blanca para dar un golpe de Estado en Venezuela e, incluso, asesinarlo.

Maduro aseguró que John Bolton, asesor de seguridad nacional estadounidense, giró instrucciones para "provocaciones militares en la frontera" en una reunión con Bolsonaro.

Un día después de su victoria electoral en Brasil, en octubre último, Bolsonaro descartó una eventual intervención militar en Venezuela pese a las "serias dificultades" causadas por el gobierno de Maduro, al que tacha de "dictadura".

La presión diplomática contra Maduro por parte de países vecinos como Colombia o Brasil aumenta por el masivo éxodo de migrantes que huyen de la crisis económica, con hiperinflación proyectada en 10.000.000% para 2019 por el FMI y escasez de alimentos y medicinas.

Según la ONU, 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2015.

