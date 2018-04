El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , confirmó este martes que no participará de la Cumbre de las Américas que se desarrollará este 13 y 14 de abril en Lima.

En un pronunciamiento a la prensa, el gobernador venezolano señaló que este foro "no está" en las prioridades de su país porque "es una verdadera pérdida de tiempo".

El sucesor de Hugo Chavéz manifestó que su decisión de estar ausente en la Cumbre de las Américas se basa en que el Estado Peruano "retiró de forma ilegal e inamistosa la seguridad para toda la delegación de Venezuela".

"Por eso anoche decidí que no iré a la Cumbre de las Américas en Lima y me voy a quedar aquí con el pueblo de Venezuela. Me voy a quedar aquí el 13 y 14 de abril, fecha además, en que conmemoramos la derrota del golpe de estado del 2002", recalcó Maduro.

RECORDÓ CUANDO LO DESINVITARON

Nicolás Maduro también recordó cuando, en primera instancia, recibió la invitación del entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) pero, tras las irregularidades en la convocatoria de elecciones generales en Venezuela, el país anfitrión decidió no invitarlo.

El mandatario venezolano calificó como "ilegal" el hecho de desinvitar a Venezuela a la Cumbre de las Américas porque su país "tiene el derecho de estar en esa cumbre y en todas las del otro mundo".

Maduro aseguró que, tras el anuncio de las desinvitación, "todos los gobiernos de la derecha, como borregos, salieron a declarar que Venezuela no debe ir a la cumbre".

"Entonces vino PPK y dijo: 'Maduro no está invitado a la cumbre' y yo dije: 'Vamos a ver quién no va a la cumbre'. Luego PPK empezó a repetir 'Maduro no va' pero un día, amanecimos con la noticia que PPK se fue", exclamó entre risas.

"A Kuczynski lo sacaron de la presidencia del Perú por bandido y corrupto de cuatro suelas. ¡Quien se mete con Venezuela, se seca!", ironizó Nicolás Maduro.

Mira el video aquí: