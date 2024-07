En un mitin realizado en el barrio de Petare en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió a sus seguidores al afirmar que la estrella del pop urbano, Karol G, le había enviado una canción para su campaña electoral y que pronto sería estrenada. Mostrando un paso de baile que, según dijo, tiene preparado para la ocasión, comentó que ahora lo llaman “Nicol G”.

“Karol G me mandó una canción para mi campaña, la vamos a estrenar en estos días. Mira, ya ensayé el baile”, declaró Maduro mientras realizaba una breve danza, moviendo los brazos ante decenas de personas.

Asimismo, Maduro comentó que ahora lo llaman ‘Nicol G’. “Porque aquí me conocen como el gallo pinto, pero en el exterior me están diciendo Nicol G, no sé por qué”, agregó.

La respuesta del equipo de Karol G

El equipo de trabajo de la reconocida artista colombiana Karol G ha desmentido categóricamente las afirmaciones realizadas por el mandatario venezolano y otros políticos, quienes aseguraban que la cantante había enviado canciones para ser utilizadas en campañas políticas.

En declaraciones al diario antioqueño El Colombiano, el equipo de Karol G manifestó: “No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas. La música de Karol nunca ha sido usada con esos propósitos. Desmentimos esas aseveraciones”.

Actualmente, la cantante se encuentra de gira en Europa con su tour ‘Mañana será bonito’, lo que ha generado gran expectativa y éxito en cada presentación.

Otro medio colombiano, NTN24, también se hizo eco de las declaraciones del equipo de Karol G. “La música de Karol nunca ha sido usada con estos fines políticos o de tomar partidos en campañas”, indicaron, añadiendo que estaban analizando la situación con su personal de relaciones públicas “porque obviamente no es verdad”.





