Un sacerdote católico de Nicaragua fue rociado con ácido sulfúrico en el rostro y parte de su cuerpo por una mujer mientras la confesaba en la Catedral Metropolitana de Managua.

El monseñor Carlos Avilés, pro vicario de la Catedral de Managua, manifestó que el padre Mario Guevara, de 59 años, fue atacado por una mujer de nombre Elizabeth. “Lo roció con ácido, la ropa se destruyó en parte y ha sufrido quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Está en condición delicado y estamos orando por él”.

En fotos difundidas tras el incidente, la mujer de 35 años viste una camisa negra con un holograma en la parte delantera con un bebé haciendo una seña obscena con una de sus manos.

El ataque en contra del religioso se da en medio de una crisis socio política estallada en abril, en la cual los obispos y el clero católico han sido señalados por el mismo presidente Daniel Ortega de ser parte de un “golpe de Estado” en contra de su gobierno.

El martes un simpatizante del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional hizo circular un video en redes sociales en las que amenazó de muerte al cardenal Leopoldo Brenes y otros obispos.

El sacerdote Fray Silvio Romero, quien brinda servicios en la Catedral, dijo que la radicalización del discurso oficial en contra de los dirigentes católicos puede tener como resultado este tipo de acciones. “Sabemos del discurso contra nosotros de parte de las autoridades nicaragüenses y no es remoto que alguien decida atacarnos a partir de eso”, dijo Romero a The Associated Press.

Una religiosa que estuvo orando por la mujer luego de ser retenida en la catedral dijo que la atacante le expresó que cometió el hecho porque el diablo le pidió que lo hiciera, sino "él la mataba a ella”.

La Policía de Nicaragua se presentó a la Catedral de Managua y trasladó a la atacante a una estación para realizar las investigaciones.

